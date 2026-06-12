Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ένα βίντεο με ένα 7χρονο αγόρι στη Γάζα, που πάσχει από σοβαρή οπτική βλάβη και κλαίει πάνω από τα σπασμένα γυαλιά του, έχει τραβήξει την προσοχή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στα διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Το βίντεο με τον Αγιούμπ Τζουνάιντ έριξε φως στη δεινή θέση πολλών παιδιών με προβλήματα όρασης στη Γάζα, τα οποία, λόγω του αποκλεισμού του Ισραήλ και της καταστροφής που προκλήθηκε από τον πόλεμο, δεν έχουν πρόσβαση σε οφθαλμολογικές εξετάσεις, διορθωτικούς φακούς ή εξειδικευμένη οφθαλμολογική χειρουργική.

Advertisement

Advertisement

Αφού το βίντεο προβλήθηκε από δεκάδες εκατομμύρια ανθρώπους, ο Αγιούμπ έλαβε ένα νέο ζευγάρι γυαλιά. Αυτά τα καλά νέα, ωστόσο, δεν λύνουν το βασικό πρόβλημα, καθώς χρειάζεται επειγόντως χειρουργική επέμβαση.

With heartbreaking tears and a voice filled with grief, young Ayoub Junaid weeps inside the displacement camps in the Gaza Strip, clutching the shattered pieces of his medical glasses which broke after he fell. pic.twitter.com/5XCUFtzoxx June 1, 2026

Η μητέρα του Αγιούμπ, η Εμαν Τζουνάιντ, 30 ετών, εκτοπισμένη στην περιοχή του λιμανιού της πόλης της Γάζας, λέει στον Guardian ότι το πρόβλημα του γιου της ξεκίνησε όταν ήταν δύο ετών. «Ο Ayoub πάσχει από πολύ σοβαρή μυωπία μετά από πυρετό», λέει. Ένας γιατρός είπε στην Junaid ότι η όραση του Ayoub θα βελτιωνόταν σταδιακά καθώς μεγάλωνε, αλλά συνέβη το αντίθετο – η συνταγή που χρειαζόταν αυξήθηκε και οι φακοί που χρειάζεται τώρα δεν είναι διαθέσιμοι στη Γάζα. «Ετοιμαζόμασταν να ταξιδέψουμε για θεραπεία, αλλά ξεκίνησε ο πόλεμος και όλα σταμάτησαν», προσθέτει.

Ο Αγιούμπ σπάνια βγαίνει από τη σκηνή του, λέει η Τζουνάιντ.

Όταν θέλει να παίξει με τα αδέρφια του ή άλλα παιδιά, προσκολλάται σφιχτά στα γυαλιά του και κινείται με εξαιρετική προσοχή. Δεν τρέχει, δεν πηδάει και δεν κινείται ελεύθερα. Οι γιατροί προειδοποίησαν την οικογένεια να μην τον αφήνουν να ασχολείται με έντονες δραστηριότητες, επειδή οποιαδήποτε πτώση ή χτύπημα θα μπορούσε να προκαλέσει περαιτέρω βλάβη στους αμφιβληστροειδείς του.

Ο Αγιούμπ ρωτάει τη μητέρα του γιατί ήταν διαφορετικός από τα άλλα παιδιά. Συχνά τη ρωτάει: «Γιατί τα άλλα παιδιά δεν φορούν γυαλιά όπως εγώ; Γιατί δεν μπορώ να κινηθώ όπως αυτά; Γιατί δεν μπορώ να πάω σχολείο όπως αυτά;».

Advertisement

«Στα τέλη Απριλίου, ενώ περπατούσε με ένα μέλος της οικογένειάς του σε έναν δρόμο γεμάτο ερείπια, έπεσε και χτύπησε το πρόσωπό του στο έδαφος, σπάζοντας τα γυαλιά», λέει η μητέρα του. «Ξέσπασε σε κλάματα, κυλίστηκε στο έδαφος και προσπαθούσε απεγνωσμένα να τα ξανασυναρμολογήσει. Για τον Αγιούμπ, αυτά τα γυαλιά ήταν τα πάντα. Ακόμα και με αυτά, δεν μπορεί να δει καθαρά και συχνά πρέπει να κρατάει αντικείμενα λίγα εκατοστά από το πρόσωπό του. Αλλά χωρίς αυτά, δεν μπορεί να κινηθεί σχεδόν καθόλου».

Η οικογένειά του λέει ότι ο χρόνος που περνούσε ο Αγιούμπ χωρίς γυαλιά ήταν ιδιαίτερα οδυνηρός. Για τρεις ή τέσσερις ημέρες, σπάνια έφευγε από μια γωνιά της σκηνής και δεν μπορούσε να κινηθεί χωρίς βοήθεια. Όταν προσπαθούσε να περπατήσει μόνος του, έσκυβε κοντά στο έδαφος, φέρνοντας τα μάτια του κοντά στο πάτωμα σε μια προσπάθεια να διακρίνει το περιβάλλον του.

Οι συγγενείς είπαν ότι προσπάθησαν επανειλημμένα να επισκευάσουν τα γυαλιά του, αλλά οι κατεστραμμένοι φακοί δεν μπορούσαν να επισκευαστούν.

Advertisement

«Το βίντεο που μοιράστηκα γυρίστηκε αφού φτάσαμε στη σκηνή», λέει η μητέρα του. «Στο δρόμο, έκλαιγε ακόμα περισσότερο και έλεγε ότι ήθελε να φτιάξει τα γυαλιά του επειδή δεν μπορούσε να δει χωρίς αυτά. Μετά τη διάδοση του βίντεο, δωρητές μας βοήθησαν και καταφέραμε να πάρουμε ένα νέο ζευγάρι γυαλιά, αλλά εξακολουθεί να μην είναι η σωστή συνταγή που χρειάζεται».

Σύμφωνα με την οικογένειά του, η συναισθηματική κατάσταση του Ayoub έχει δείξει σημάδια βελτίωσης. Τις τελευταίες ημέρες, φαίνεται πιο πρόθυμος να αλληλεπιδράσει με τους επισκέπτες και όσους προσφέρουν υποστήριξη. Ενώ η αλλαγή παραμένει μέτρια, η οικογένειά του λέει ότι τους έχει φέρει ένα αίσθημα ανακούφισης και ελπίδας.

Advertisement