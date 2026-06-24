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Ένα 13χρονο αγόρι γλίτωσε από θαύμα στη Disneyland της Καλιφόρνια, όταν βγήκε από κινούμενο βαγόνι παιχνιδιού και κατέληξε να πέσει από καταρράκτη ύψους περίπου 15 μέτρων.

Το σοβαρό περιστατικό καταγράφηκε από επισκέπτη που βρισκόταν στο σημείο και το βιντεοσκόπησε με το κινητό του, την ώρα που οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το παιδί εκτοξεύτηκε έξω από το παιχνίδι.

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Στο βίντεο διακρίνεται το ανήλικο αγόρι να χάνει την ισορροπία του, να γλιστρά και να πέφτει από τον καταρράκτη, ενώ το βαγόνι συνεχίζει κανονικά τη διαδρομή του. Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν ότι το παιδί έπεσε μέσα στο νερό «σαν πάνινη κούκλα», προκαλώντας αναστάτωση και πανικό στους παρευρισκόμενους.

TERRIFYING: New video captures the moment a 13-year-old boy at Disneyland fell nearly 50 feet down a waterfall after exiting a moving ride. pic.twitter.com/Q9v0ImbwxR June 24, 2026

Όπως ανακοίνωσε η Disneyland, εργαζόμενος του πάρκου διέκοψε αμέσως τη λειτουργία του παιχνιδιού και σωστικά συνεργεία έσπευσαν στο σημείο για να ανασύρουν το παιδί. Στη συνέχεια, το αγόρι μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ότι δεν είχε υποστεί σοβαρούς τραυματισμούς.

Το περιστατικό διερευνήθηκε από την Υπηρεσία Επαγγελματικής Ασφάλειας και Υγείας της Καλιφόρνια (Cal/OSHA), η οποία είναι υπεύθυνη για την αδειοδότηση, τις επιθεωρήσεις και την εποπτεία των παιχνιδιών σε λούνα παρκ. Σύμφωνα με δήλωση της εκπροσώπου της υπηρεσίας, Κάθριν Γουζόρεκ, δεν εντοπίστηκε κανένα πρόβλημα στη λειτουργία της εγκατάστασης.

Από την πλευρά τους, οι υπεύθυνοι της Disneyland γνωστοποίησαν ότι το παιχνίδι τέθηκε ξανά σε λειτουργία την Τρίτη, αφού ολοκληρώθηκαν όλοι οι προβλεπόμενοι έλεγχοι ασφαλείας για την προστασία των επισκεπτών.

Με πληροφορίες από NBC News