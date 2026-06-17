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Ένα μικρό αγόρι μόλις ενός έτους σκοτώθηκε μέσα σε αυτοκίνητο όπου ήταν μαζί με τη μητέρα και τη θεία του, όταν ένας αστυνομικός άνοιξε πυρ εναντίον του οχήματός τους.

Ο Kohen Kartier Wiley σκοτώθηκε από πυρά αστυνομικού του Μισισιπή, ο οποίος είχε κληθεί να επέμβει σε υποτιθέμενο περιστατικό κλοπής σε κατάστημα Walmart.

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Αξιωματικοί του Αστυνομικού Τμήματος της Σενατόμπια δήλωσαν ότι η μητέρα και η θεία του αγοριού οδηγούσαν «προς την κατεύθυνση των αστυνομικών» πριν αυτοί ανοίξουν πυρ.

A 1-year-old in Mississippi was shot and killed by police after a cop opened fire on a vehicle involved in an alleged shoplifting incident at a Walmart. An adult was also critically wounded.



A witness says they saw 2 women leaving the store with an infant, Kohen Kartier Wiley,… pic.twitter.com/9WZBkn3kj7 June 16, 2026

Μια δήλωση του αστυνομικού τμήματος φαίνεται να δείχνει ότι οι αστυνομικοί γνώριζαν ότι υπήρχε ένα παιδί στο αυτοκίνητο όταν έφτασαν στον τόπο του συμβάντος.

«Κατά την άφιξή τους, οι αστυνομικοί εντόπισαν δύο άτομα και ένα ανήλικο παιδί να φεύγουν από το κατάστημα και να επιβιβάζονται σε ένα όχημα. Οι αστυνομικοί προσπάθησαν να σταματήσουν το όχημα, αλλά η οδηγός οδήγησε προς την κατεύθυνση των αστυνομικών, παραλίγο να χτυπήσει έναν από αυτούς», ανέφερε το τμήμα.

«Ένας αστυνομικός πυροβόλησε τότε, και το όχημα εγκατέλειψε τον τόπο του συμβάντος. Τα άτομα μεταφέρθηκαν σε τοπικό νοσοκομείο, όπου ένα ανήλικο παιδί που βρισκόταν στο όχημα διαπιστώθηκε ότι είχε αποβιώσει, ενώ ένα άλλο άτομο παρουσίαζε κρίσιμα τραύματα. Κανένας αστυνομικός δεν υπέστη σοβαρό σωματικό τραυματισμό.»

Ένας μάρτυρας είπε ότι είδε την αστυνομία να περιμένει στο πάρκινγκ καθώς οι δύο γυναίκες έφευγαν από το Walmart, η μία κρατώντας ένα κουτί με πάνες και η άλλη κρατώντας το μωρό Kohen.

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Ένας άλλος μάρτυρας είπε: «Είδα τους αστυνομικούς να τρέχουν, όχι με το αυτοκίνητο, εννοώ με τα πόδια, και αυτοί ήταν οι σερίφηδες και η αστυνομία.».

«Τρέχουν μέσα στο πάρκινγκ και βλέπω το αυτοκίνητο να φεύγει, ξέρεις, οπότε σκέφτομαι: “Ξέρω ότι δεν κυνηγούν το αυτοκίνητο· δεν πιστεύουν ότι θα το προλάβουν”.

Η Κάρολιν Στόουκς, η προγιαγιά του μωρού Κόεν, δήλωσε στο WREG: «Το Αστυνομικό Τμήμα της Σενατόμπια τη γλιτώνει με πάρα πολλά πράγματα.»

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Ο επικεφαλής του Υπουργείου Δημόσιας Ασφάλειας του Μισισιπή καλεί τους κατοίκους να δείξουν υπομονή, καθώς η υπηρεσία διεξάγει έρευνα για τον θάνατο του ενός έτους Kohen Wiley από πυροβολισμό.

Ο αστυνομικός που πυροβόλησε τα θανατηφόρα πυρά δεν έχει ταυτοποιηθεί επίσημα. Αξιωματούχοι της Senatobia επιβεβαίωσαν την Τρίτη το βράδυ ότι ο αστυνομικός έχει τεθεί σε διοικητική άδεια, κάτι που αποτελεί συνήθη πρακτική μετά από θανατηφόρους πυροβολισμούς από την αστυνομία.

Διαδηλωτές επέστρεψαν στο Walmart το βράδυ της Τρίτης. Οι αστυνομικές δυνάμεις, εξοπλισμένες χρησιμοποίησαν δακρυγόνα για να διαλύσουν το πλήθος.

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After a police shooting in Senatobia, Mississippi, residents rioted outside a local Walmart, forcing police to deploy tear gas to disperse the crowd.



The shooting occurred on June 14 when officers from the Senatobia Police Department and Tate County Sheriff’s Office responded to… pic.twitter.com/odVQHVLqCI — Kim "Katie" USA (@KimKatieUSA) June 17, 2026