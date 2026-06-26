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Στελέχη της Χαμάς απείλησαν τους κατοίκους για να αποτρέψουν τη συμμετοχή τους, ενώ η οργάνωση απαγόρευσε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης να καλύψουν τις κινητοποιήσεις.

Ο ακτιβιστής Ahmed Fouad Alkhatib καταγγέλλει ότι η Χαμάς χρησιμοποιεί πράκτορες που προσποιούνται τους δημοσιογράφους για να συλλαμβάνουν τους διαδηλωτές.

Η οργάνωση προωθεί υλικό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που παρουσιάζει τη Γάζα έρημη, επιβάλλοντας κλίμα τρόμου ώστε οι πολίτες να παραμένουν στα σπίτια τους.

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Ενώ τα βλέμματα της διεθνούς κοινότητας είναι στραμμένα στο μνημόνιο κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, το μέτωπο της Γάζας έχει αγνοηθεί τους τελευταίους μήνες. Αυτό συνέβη μετά την επίτευξη μιας εύθραυστης εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, η οποία συνοδεύτηκε από τον έλεγχο του 70% της Λωρίδας από τον IDF, την εξόντωση τρομοκρατών και αμάχου πληθυσμού, την αδυναμία του Συμβουλίου Ειρήνης του Τραμπ να αφοπλίσει τις τρομοκρατικές οργανώσεις και τη συνέχιση της τεράστιας ανθρωπιστικής κρίσης.

BREAKING: Thousands of people across the Gaza Strip have launched massive anti-Hamas protests. pic.twitter.com/98Y5hv8bar Advertisement Advertisement June 26, 2026

Οπτικοακουστικό υλικό που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει εκατοντάδες Παλαιστίνιους να συμμετέχουν σε διαδηλώσεις κατά της Χαμάς σε πολλές τοποθεσίες σε ολόκληρη τη Λωρίδα της Γάζας. Οι σημερινές κινητοποιήσεις είχαν προγραμματιστεί εδώ και εβδομάδες, με ακτιβιστές να καλούν για μαζική συμμετοχή για σήμερα, 26 Ιουλίου.

Μαζικές διαδηλώσεις κατά της Χαμάς

Ωστόσο, καθώς πλησίαζε η ημέρα, στελέχη της Χαμάς άρχισαν να απειλούν τους κατοίκους της Γάζας που σκόπευαν να συμμετάσχουν, γεγονός που ενδέχεται να επηρέασε τον αριθμό των συγκεντρωμένων.

Οι διαδηλωτές κρατούν πλακάτ με συνθήματα όπως: «Θεού θέλοντος, έξω η Χαμάς», «Δεν είμαστε πιόνια» και «Θέλουμε να ζήσουμε». Σε ένα από τα βίντεο, ακούγονται ρυθμικά φωνήματα που ζητούν το τέλος της καταστροφής της Γάζας. Αν και η ακριβής τοποθεσία των διαδηλώσεων δεν έχει επιβεβαιωθεί πλήρως, η σελίδα στο Facebook «Επανάσταση της 26ης Ιουνίου» είχε καλέσει σε συγκεντρώσεις σε 18 διαφορετικά σημεία της Λωρίδας

Πρόκειται για την πρώτη οργανωμένη διαμαρτυρία κατά της Χαμάς από το κύμα διαδηλώσεων της άνοιξης και του καλοκαιριού του 2025. Είναι χαρακτηριστικό πως το υλικό από τις διαδηλώσεις δεν έχει μεταδοθεί από τα μεγάλα μέσα ενημέρωσης της Γάζας, καθώς όλα είναι προσκείμενα στη Χαμάς.

Αντίθετα, οι εικόνες κυκλοφορούν αποκλειστικά μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, κυρίως από δημοσιογράφους και ακτιβιστές που βρίσκονται εκτός της Λωρίδας. Μάλιστα, κάτοικοι της Γάζας, μιλώντας σε ισραηλινά μέσα, είχαν αναφέρει ότι η Χαμάς είχε αποτρέψει στους δημοσιογράφους εντός της περιοχής να μην καλύψουν τις διαδηλώσεις.

Η βίαιη καταστολή

Σύμφωνα με τις καταγγελίες του Παλαιστίνιου ακτιβιστή Ahmed Fouad Alkhatib, η Χαμάς μετέρχεται βίαιων πρακτικών προκειμένου να καταστείλει τις λαϊκές διαδηλώσεις κατά της εξουσίας της στη Λωρίδα της Γάζας. Όπως επισημαίνει ο ίδιος, η οργάνωση έχει συγκροτήσει ειδικές ομάδες δράσης με συγκεκριμένους ρόλους. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιεί πράκτορες που παριστάνουν τους δημοσιογράφους με σκοπό να παγιδεύουν και να συλλαμβάνουν τους πολίτες που συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις.

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Gaza's streets, squares, markets, cities & communities have been turned into empty ghost towns, only filled with bloodthirsty terrorists who miraculously found their uniforms when threatening Palestinian Gazans, not while fighting an actual army in war. Cowardly Islamo-fascists. pic.twitter.com/0NpHGWHgAN — Ahmed Fouad Alkhatib (@afalkhatib) June 26, 2026

Επιπλέον, ο Alkhatib καταγγέλλει ότι η Χαμάς προωθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υλικό που παρουσιάζει τη Γάζα «νεκρή» και άδεια από κόσμο.

To suppress mass demonstrations against its rule by Palestinians in Gaza, Hamas terrorists split up in multiple teams including 2 examples in these photos: ISIS-like strike forces to shoot & kill; & fake "journalists" pretending to cover the protests to arrest any demonstrators. pic.twitter.com/vxXpul9sYu Advertisement June 26, 2026

Ο ακτιβιστής υπογραμμίζει πως η εικόνα μιας περιοχής με τόσο ακραία πυκνότητα πληθυσμού να εμφανίζεται ξαφνικά έρημη, αποτελεί αδιάψευστο μάρτυρα του κλίματος τρόμου που επιβάλλει η οργάνωση, εξαναγκάζοντας τους πολίτες να κλειστούν στα σπίτια τους υπό το φόβο της καταστολής.