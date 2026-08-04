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Μαζική κηδεία 112 Παλαιστινίων στη Λώριδα της Γάζας από κατοίκους που σκοτώθηκαν από ισραηλινή επιδρομή το 2023 και τα πτώματα τους ανακαλύφθηκαν πριν από λίγες μέρες, μετά από επιχείρηση εβδομάδων, πραγατοποιήθηκε στον παλαιστινιακό θύλακα.

Τα θύματα ήταν μέλη δύο μεγάλων οικογενειών, της Αμπού Σαριά και Χασάινα, τα οποία ανασύρθηκαν μόλις πρόσφατα από τα ερείπια, στο πλαίσιο μιας επιχείρησης που διήρκεσε δύο εβδομάδες.

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Στους νεκρούς από τις οικογένειες, οι οποίες αποτελούν μία φυλή, συγκαταλέγονταν 44 παιδιά, 38 γυναίκες και επτά άτομα με αναπηρίες.

Τα φέρετρα ήταν παραταγμένα σε σειρές, όλα καλυμμένα με την παλαιστινιακή σημαία ενώ σε μερικά υπήρχε φωτογραφία του νεκρού.

«Αφού καταφέραμε να τους ανακτήσουμε και να τους θάψουμε, ίσως μπορέσουμε να ανακουφιστούμε εν μέρει, παρά τον πόνο της απώλειας και όλα όσα βιώνουμε ακόμα», είπε ένας από τους πενθούντες, ο Αλί Αμπού Σαρία.

Το BBC ζήτησε από τον ισραηλινό στρατό πληροφορίες για το λόγο που το συγκεκριμένο οικοδομικό τετράγωνο έγινε στόχος, αλλά δεν έχει λάβει ακόμη απάντηση.

Οι εργασίες ανάσυρσης των πτωμάτων έγιναν από την Πολιτική Άμυνα, η οποία υπάγεται στο υπουργείο Εσωτερικών υπό τη διοίκηση της Χαμάς. Τις προσπάθειες υποστηρίζει η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού (ICRC).

Οι διασώστες λένε ότι στο κτίριο βρίσκονταν πάνω από 180 άμαχοι, από τους οποίους περίπου το 90% σκοτώθηκαν. Πιστεύεται ότι υπάρχουν πολλά πτώματα που δεν έχουν ανασυρθεί και στο κτίριο, αλλά και ευρύτερα στη Λωρίδα της Γάζας.

Από την έναρξη του πολέμου, τουλάχιστον 73.377 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στη Γάζα, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας που ελέγχεται από την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς, τα στοιχεία του οποίου θεωρούνται αξιόπιστα από τον ΟΗΕ.

Φωτογραφίες από Reuters