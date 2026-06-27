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Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής 26 Ιουνίου στο Ηράκλειο, όταν ένας άνδρας έχασε τη ζωή του έπειτα από πτώση από τον πέμπτο όροφο κεντρικού ξενοδοχείου της πόλης.

Το τραγικό συμβάν καταγράφηκε περίπου στις 23:00, ενώ σύμφωνα με το creta24, ο 75χρονος τουρίστας από τη Γαλλία διέμενε στο ξενοδοχείο μαζί με τη σύζυγό του.

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Άμεσα επικράτησε αναστάτωση στο σημείο και ειδοποιήθηκαν το ΕΚΑΒ και οι αρμόδιες αρχές.

Ο άνδρας διακομίστηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του, ενώ η αστυνομία διεξάγει έρευνα προκειμένου να εξακριβωθούν οι συνθήκες υπό τις οποίες ο 75χρονος βρέθηκε στο κενό.