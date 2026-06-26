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Συναγερμός είχε σημάνει στο Ηράκλειο, όπου φωτιά ξέσπασε χθες 25/6 σε αποθήκη ξυλείας σε περιοχή ανάμεσα στη Λοφούπολη και τον Άγιο Ιωάννη Χωστό, στο Ηράκλειο.

Συγκλονίζει η μαρτυρία ενός πατέρα για την καταστροφή

Πατέρας ο οποίος χθες έσωσε την κόρη του από τις φλόγες, περιγράφει στο cretalive.gr τις δραματικές ώρες που επικράτησαν, με την οικογένειά του να κινδύνευει από τη φωτιά.

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«Το καλό ήταν ότι δεν θρηνήσαμε θύματα. Αυτό το σπίτι είναι της κόρης μου. Κατά τις 3 με πήρε τηλέφωνο και μου λέει “μπαμπά, καίγομαι και εγώ και το παιδί”» αναφέρει ο πατέρας προσθέτοντας ότι το εγγόνι του είναι 4 μηνών.

«Κοιμόταν και μέσα στον πανικό της τα ‘χασε», προσθέτει ο ίδιος για την κόρη του και περιγράφει το τρόπο που την έσωσε:

«Έρχομαι μαζί με τον γιο μου και μπήκαμε μέσα. Σπάσαμε την πόρτα και πήραμε την κόρη μου με το 4 μηνών βρέφος και φύγαμε. Ευτυχώς κανείς δεν έπαθε τίποτα».

Υπενθυμίζεται ότι από τη χθεσινή μεγάλη φωτιά, καταγράφονται εκτεταμένες φθορές σε μπαλκόνια και προσόψεις κατοικιών που βρίσκονταν κοντά στην αποθήκη ξυλείας.

Η ανακούφιση ότι δεν χάθηκαν ανθρώπινες ζωές συνυπάρχει με την οργή και την αγανάκτηση, καθώς η επόμενη μέρα δεν φέρνει μόνο την καταγραφή των ζημιών, αλλά και το δύσκολο ερώτημα πώς θα ξαναχτιστεί η καθημερινότητα μετά από μια τέτοια καταστροφή.