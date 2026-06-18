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Σκηνές τρόμου έζησε μία 47χρονη στο Ηράκλειο το βράδυ της Τετάρτης (17/6) όταν ο 26χρονος γιος της επιχείρησε να την πιάσει από τον λαιμό μετά από έντονη λογομαχία.

Ο 26χρονος αποφυλακίστηκε σχετικά πρόσφατα για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας και της επιτέθηκε ενώ βρισκόταν σε έξαλλη κατάσταση, χωρίς να μπορέσει να ελέγξει τις αντιδράσεις του.

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Η 47χρονη βγήκε στον δρόμο σε κατάσταση σοκ και χρειάστηκε να πάει στο σπίτι μίας γειτόνισσας προκειμένου να τηλεφωνήσει στις αρχές.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικοί από το Α’ Αστυνομικό Τμήμα οι οποίοι συνέλαβαν τον 26χρονο και τον μετέφεραν στο αρμόδιο τμήμα για υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας.

Πηγή: patris.gr