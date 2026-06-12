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Εμμένει ο 30χρονος οδηγός ο οποίος έχει καταγραφεί σε βίντεο να γρονθοκοπεί γυναίκα οδηγό στο Ίλιον μπροστά στο ανήλικο παιδί της, πως δεν την ακούμπησε και πως «αγαπάει τις γυναίκες».

Ο άνδρας μετά την σύλληψή του, νοσηλεύεται στο Δαφνί καθώς αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα.

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Όπως είπε ο ίδιος στην εκπομπή Live News, εκείνος ζήτησε ευγενικά από την γυναίκα να κάνει όπισθεν ώστε να μπορέσει και εκείνος να φύγει αλλά εκείνη τον έβρισε. Σύμφωνα με τα όσα υποστηρίζει, η γυναίκα οδηγός έβγαλε το κινητό της τηλέφωνο και επιχείρησε να τον τραβήξει βίντεο με αποτέλεσμα εκείνος να κατευθυνθεί προς το μέρος της και να κάνει κίνηση να της πετάξει το κινητό.

Επίσης, στις δηλώσεις του σημείωσε πως ασχολείται με πολεμικές τέχνες και αν την είχε χτυπήσει θα της είχε κάνει μεγάλη ζημιά.

«Δεν στρίβουμε και όποιον πάρει ο χάρος»

«Της ζητάω, πολύ ευγενικά: “Κάνε όπισθεν”. Γιατί, πρώτον, φταις που έστριψες εκεί. Είναι διπλός. Αυτή, η πλευρά της έχει εμπόδια. Εγώ δεν έχω παρκαρισμένα. Δεύτερον, αν πέρναγε παιδάκι έτσι όπως μπήκε στην στροφή, θα το πάταγε. Δεν στρίβουμε κι όποιον πάρει ο χάρος!» ανέφερε ο 30χρονος οδηγός.

Στην συνέχεια υποστήριξε πως η γυναίκα πήγε να τον καταγράψει με το κινητό της τηλέφωνο: «Η κυρία πήγε να με τραβήξει με το κινητό, εγώ πήγα να της απωθήσω το κινητό, δεν τη χτύπησα. Η κυρία δεν είχε χτυπήματα. Δεν την ακούμπησα καν στο πρόσωπο. Το κινητό της πέταξα κάτω και κατά δεύτερον και πιο σημαντικό, δεν ξέρω αν φαίνεται στο βίντεο, είχα εννιά ράμματα στο αριστερό μου χέρι, τέσσερα ράμματα στο δεξί μου χέρι».

«Δεν τη χτύπησα – Αγαπώ τις γυναίκες»

«Σε καμία περίπτωση δεν τη χτύπησα. Άμα χτύπαγα άνθρωπο, πόσω μάλλον γυναίκα, τόσα χρόνια δεν έχω χτυπήσει ποτέ μου στη ζωή μου γυναίκα. Εγώ τις γυναίκες τις αγαπάω» ανέφερε χαρακτηριστικά ο 30χρονος και πρόσθεσε: «Ασχολούμαι με πολεμικές τέχνες χρόνια, δηλαδή τι ζημιά θα γινόταν άμα χτύπαγα γυναίκα. Εγώ της έσπρωξα το κινητό απλά. Επειδή, για να μη το τραβήξει, το έκανα για να προλάβω να το ρίξω κάτω. Η γυναίκα με έβριζε. Της εξηγώ με ωραίο τρόπο ότι έχει κάνει τρεις οδικές παραβάσεις».

Μυστήριο με τη γυναίκα που βγαίνει από το αυτοκίνητό του

Σε βίντεο που προβλήθηκε στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» και στο «Live News» φαίνεται μια γυναίκα να ανοίγει την πόρτα του αυτοκινήτου του 30χρονου και να απομακρύνεται από το σημείο με γοργά βήματα, δευτερόλεπτα πριν εκείνος χτυπήσει την οδηγό.

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Η συγκεκριμένη γυναίκα, δεν φαίνεται να επιστρέφει στο αυτοκίνητο μετά το περιστατικό με αποτέλεσμα ο 30χρονος να αποχωρεί από το σημείο μόνος του.

«Είναι επικίνδυνη περίπτωση και απορώ πώς είναι έξω» λέει η γυναίκα που δέχθηκε τη μπουνιά του 30χρονου

Επικίνδυνη περίπτωση χαρακτήρισε τον 30χρονο, η γυναίκα που δέχθηκε τη μπουνιά του για μια προτεραιότητα στο Ίλιον, μπροστά στα έκπληκτα μάτια του παιδιού της που καθόταν στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου.

Η γυναίκα, μιλώντας στο Live News, εξέφρασε την απορία γιατί «είναι έξω;» ενώ θέλησε να τονίσει πως δεν έκανε καμία παραβίαση.

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Όσον αφορά την κατάσταση του ματιού της μετά την μπουνιά που δέχθηκε από τον 30χρονο, η γυναίκα ανέφερε πως είναι μαυρισμένο και πως πήγε και στον ιατροδικαστή.

«Είναι πολύ επικίνδυνη περίπτωση και απορώ πώς είναι έξω. Δεν υπάρχει ούτε παραβίαση, ούτε παράβαση έκανα, ούτε όπισθεν μπορούσα να κάνω γιατί υπήρχε δρόμος κυκλοφορίας, υπήρχαν περαστικοί, και όπως βλέπετε και στο βίντεο πίσω περνάνε διπλής κατεύθυνσης αυτοκίνητα. Δεν μπορώ να κάνω όπισθεν, ο άνθρωπος ήρθε και έκατσε επίτηδες μπροστά μου. Μάρσαρε για να…. Και εγώ δεξιά είχα χώρο να πάω… Εγώ είχα δεξιά χώρο, του έλεγα πήγαινε, έχω δεξιά χώρο να μπω εκεί που είναι τα παρκαρισμένα αυτοκίνητα, για να περάσει δίπλα μου. Γιατί είναι κάτι σύνηθες, αυτός ο δρόμος είναι διπλής κατεύθυνσης. Αυτός ήταν πολύ πιο μπροστά μου. Τουλάχιστον… πενήντα μέτρα, αρκετά μακριά. Και ήρθε επίτηδες μπροστά μου. Δεν τρακάραμε αλλά ήρθε και… μάρσαρε, και έκατσε… έτσι, σφήνα μπροστά μου» είπε χαρακτηριστικά η γυναίκα.

Όσον αφορά το μάτι της, ανέφερε: «Έχω πάει στον ιατροδικαστή σήμερα. Έχω μαυρισμένο μάτι».

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Στο Δαφνί ο 30χρονος

Εντοπίστηκε και συνελήφθη χθες, Πέμπτη (11/6) ο οδηγός που το μεσημέρι της Τρίτης (9/6) γρονθοκόπησε γυναίκα μέσα στο αυτοκίνητό της στο Ίλιον μετά από διαπληκτισμό για την προτεραιότητα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 30χρονος αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. Ο άνδρας συνελήφθη από αστυνομικούς του ΑΤ. Ιλίου και, μετά από εντολή εισαγγελέα, υπεβλήθη σε ψυχιατρική εκτίμηση. Κατόπιν διατάχθηκε ο εγκλεισμός του στο Δαφνί.

Υπενθυμίζεται ότι το περιστατικό έλαβε χώρα το μεσημέρι της Τρίτης σε στενό δρόμο διπλής κατεύθυνσής στα όρια των δήμων Ιλίου και Καματερού, όταν δύο οχήματα που κινούνταν σε αντίθετα βρέθηκαν αντιμέτωπα, χωρίς κανείς από τους δύο οδηγούς να δείχνει πρόθυμος να κάνει όπισθεν ώστε να αποκατασταθεί η κυκλοφορία.

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Όπως υποστήριξε η γυναίκα οδηγός, δεν μπορούσε να υποχωρήσει καθώς το πίσω μέρος του οχήματός της θα έβγαινε σε κεντρικό δρόμο με αυξημένη κυκλοφορία, γεγονός που θα μπορούσε να προκαλέσει τροχαίο ατύχημα. Από την πλευρά του, ο άλλος οδηγός φέρεται να αρνήθηκε και αυτός με την σειρά του να κάνει όπισθεν, επικαλούμενος πρόσφατη χειρουργική επέμβαση.

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Στη συνέχεια ο άνδρας βγήκε από το όχημά του και απευθύνθηκε στη γυναίκα, κάνοντας παρατηρήσεις για τον τρόπο με τον οποίο είχε εισέλθει στον στενό δρόμο καθώς, όπως είπε ο ίδιος, είναι επαγγελματίας οδηγός και πως έχει κάνει εγχείρηση στον τένοντα.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, όταν η οδηγός τού ζήτησε να κάνει πίσω ώστε να λυθεί η εμπλοκή ο άνδρας εξοργίστηκε. Αφού πλησίασε το αυτοκίνητό της, κατευθύνθηκε προς το παράθυρο του οδηγού και της έριξε γροθιά στο πρόσωπο, χτυπώντας την στο μάτι. Τη στιγμή της επίθεσης, στο πίσω κάθισμα βρισκόταν το ανήλικο παιδί της γυναίκας.

Ακολούθως ο δράστης επέστρεψε στο όχημά του, έκανε όπισθεν και αποχώρησε.

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