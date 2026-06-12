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«Επικίνδυνη περίπτωση» χαρακτήρισε τον 30χρονο η γυναίκα που δέχτηκε επίθεση στο αυτοκίνητό της επειδή δεν του έδινε προτεραιότητα σε έναν στενό δρόμο στο Ίλιον Αττικής, απορρώντας για τον λόγο που κυκλοφορούσε ελεύθερος.

«Είναι πολύ επικίνδυνη περίπτωση και απορώ πώς είναι έξω. Δεν υπάρχει ούτε παραβίαση, ούτε παράβαση έκανα, ούτε όπισθεν μπορούσα να κάνω γιατί υπήρχε δρόμος κυκλοφορίας, υπήρχαν περαστικοί, και όπως βλέπετε και στο βίντεο πίσω περνάνε διπλής κατεύθυνσης αυτοκίνητα. Δεν μπορώ να κάνω όπισθεν, ο άνθρωπος ήρθε και έκατσε επίτηδες μπροστά μου», ανέφερε η γυναίκα.

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«Εγώ είχα δεξιά χώρο, του έλεγα πήγαινε, έχω δεξιά χώρο να μπω εκεί που είναι τα παρκαρισμένα αυτοκίνητα, για να περάσει δίπλα μου. Γιατί είναι κάτι σύνηθες, αυτός ο δρόμος είναι διπλής κατεύθυνσης. Αυτός ήταν πολύ πιο μπροστά μου. Τουλάχιστον… πενήντα μέτρα, αρκετά μακριά. Και ήρθε επίτηδες μπροστά μου. Δεν τρακάραμε αλλά ήρθε και… μάρσαρε, και έκατσε… έτσι, σφήνα μπροστά μου», τόνισε.

Στο Δαφνί ο 30χρονος

Σε ψυχιατρική κλινική της Αττικής νοσηλεύεται από την Τετάρτη (10/06/2026) ο 30χρονος που κατηγορείται για την επίθεση στο Ίλιον. Το περιστατικό σημειώθηκε την Τρίτη και, μετά την καταγγελία της γυναίκας, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 30χρονου.

Ωστόσο, κατόπιν εντολής του εισαγγελέα, ο κατηγορούμενος μεταφέρθηκε ακούσια για ψυχιατρική αξιολόγηση. Σύμφωνα με την ιατρική γνωμάτευση, κρίθηκε αναγκαία η νοσηλεία του σε ψυχιατρική δομή. Όπως προβλέπει η νομοθεσία, αφέθηκε ελεύθερος προκειμένου να ακολουθηθεί η διαδικασία νοσηλείας, ενώ η δικογραφία διαβιβάστηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντίνα Δημογλίδου, ανέφερε ότι ο 30χρονος έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια περιστατικά και ότι έχει νοσηλευτεί ξανά, χωρίς τη συναίνεσή του, σε ψυχιατρικό ίδρυμα.