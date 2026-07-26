Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Επίθεση με βαν σε φεστιβάλ Pride στο Βερολίνο προκάλεσε τον θάνατο ενός ατόμου και τον τραυματισμό δεκαέξι ακόμη συμμετεχόντων.

Ο ταυτοποιημένος δράστης, ο οποίος προέρχεται από τον ισλαμιστικό χώρο, παραμένει ασύλληπτος παρά τις εκτεταμένες αστυνομικές έρευνες που διεξάγονται.

Το όχημα παρέσυρε πλήθος κόσμου στον χώρο της εκδήλωσης πριν προσκρούσει σε δέντρο, ενώ αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι ο οδηγός κρατούσε αιχμηρό αντικείμενο.

Οι αρχές κήρυξαν κατάσταση μαζικού περιστατικού τραυματιών και προχώρησαν σε άμεση εκκένωση της περιοχής του Tiergarten για την ασφάλεια των παρευρισκομένων.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Έναν νεκρό και 16 τραυματίες άφησε η επίθεση με βαν σε φεστιβάλ Pride της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+ στο Βερολίνο της Γερμανίας, με τη γερμανική αστυνομία να δίνει στη δημοσιότητα τα στοιχεία και τη φωτογραφία του 21χρονου ισλαμιστή υπόπτου.

Ο 21χρονος Αμπντούλ Μπ., ο οποίος φέρεται να έχει επαφές με ισλαμιστικούς κύκλους στο Βερολίνο, καταζητείται από τις γερμανικές αρχές. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο ύποπτος έπεσε με βαν πάνω σε συγκεντρωμένο πλήθος στο πάρκο Tiergarten και παραμένει ασύλληπτος. Η αστυνομία έχει ήδη ερευνήσει το σπίτι του, ενώ είχε αποφυλακιστεί από δομή ανηλίκων τον περασμένο Μάιο.

Advertisement

Advertisement

Σύμφωνα με τη BILD, ο δράστης φέρεται να κρατούσε αιχμηρό αντικείμενο, πιθανότατα μαχαίρι, το οποίο έστρεψε προς το πλήθος, ενώ αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι είδαν ανθρώπους με τραύματα από μαχαίρι.

Zum #CSD in Berlin: Nach aktuellen Stand hat jemand einen weißen Transporter in der Lennestrasse am Tiergarten in eine Menschenmenge gelenkt. Der Fahrer soll ausgestiegen und geflohen sein. Mehrere Verletzte, die Polizei riegelt die Umgebung und weitere neuralgische Stellen in… pic.twitter.com/fz6qB7eNUh July 25, 2026

Η ανακοίνωση της αστυνομίας

«Ποιος έχει γίνει μάρτυρας οτιδήποτε θα μπορούσε να σχετίζεται με το έγκλημα; Ποιος μπορεί να παράσχει πληροφορίες σχετικά με την πιθανή τρέχουσα κατάστασή του; Εάν τον συναντήσετε, παρακαλούμε μην τον πλησιάσετε σε καμία περίπτωση και αποφύγετε την άμεση επαφή. Μπορεί να είναι οπλισμένος και επικίνδυνος! Επικοινωνήστε αμέσως με τον αριθμό έκτακτης ανάγκης της αστυνομίας 110», τονίζεται στην ανακοίνωση της αστυνομίας. Νωρίτερα εκπρόσωπος της αστυνομίας είχε δηλώσει ότι δεν υπάρχουν έως τώρα πληροφορίες «σχετικά με τα συγκεκριμένα κίνητρά του, την ακριβή ακολουθία των γεγονότων ή τον ρόλο του στην επίθεση».

Επίθεση σε φεστιβαλ Pride

«Έχουμε ταυτοποιήσει πλέον τον ύποπτο. Σε εξέλιξη είναι η επιχείρηση για τον εντοπισμό του φερόμενου ως δράστη, ο οποίος δεν έχει συλληφθεί ακόμη. Ωστόσο, ο ύποπτος είναι γνώριμος στην αστυνομία και προέρχεται από τον ισλαμιστικό χώρο, εδώ στο Βερολίνο», δήλωσε εκπρόσωπος της γερμανικής αστυνομίας.

Νωρίτερα, γερμανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι είχε συλληφθεί ύποπτος, ωστόσο η αστυνομία διέψευσε την πληροφορία, διευκρινίζοντας ότι τα βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν συλλήψεις που έγιναν σε άσχετα περιστατικά κατά τη διάρκεια των εορταστικών εκδηλώσεων.

Οι αρχές κήρυξαν κατάσταση μαζικού περιστατικού τραυματιών, ενώ περισσότεροι από 150 πυροσβέστες και διασώστες συμμετείχαν στην επιχείρηση.

Advertisement

The Berlin Police Department has confirmed that a vehicle drove into a crowd in the Großer Tiergarten area during the Christopher Street Day (CSD/Berlin Pride) celebrations on the evening of July 25, 2026, injuring multiple people.



A vehicle, described in some reports as a white… pic.twitter.com/ZxspAUmMcz — T_CAS videos (@tecas2000) July 25, 2026

Το χρονικό της επίθεσης

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 22:00 τοπική ώρα (23:00 ώρα Ελλάδας) στην περιοχή του Tiergarten, όπου χιλιάδες άνθρωποι συμμετείχαν στις εκδηλώσεις του Berlin Pride.

Σύμφωνα με την Αστυνομία του Βερολίνου, ένα λευκό μικρό φορτηγάκι εισήλθε με μεγάλη ταχύτητα στον χώρο της εκδήλωσης, παρέσυρε πολλούς ανθρώπους και στη συνέχεια προσέκρουσε σε δέντρο κατά την προσπάθεια διαφυγής του οδηγού.

Advertisement

Ο δράστης εγκατέλειψε το όχημα και διέφυγε πεζός, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη εκτεταμένη επιχείρηση για τον εντοπισμό του, στην οποία συμμετέχει και ελικόπτερο της αστυνομίας.

Εκκενώθηκε το Berlin Pride

Μετά το περιστατικό, οι διοργανωτές του Christopher Street Day και η αστυνομία διέκοψαν πρόωρα τις εκδηλώσεις και εκκένωσαν την περιοχή μπροστά από τη σκηνή στην Πύλη του Βρανδεμβούργου.

Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να αποχωρήσουν «ήρεμα και με τάξη», ενώ οι αρχές ζήτησαν από το κοινό να αποφύγει την περιοχή της Στήλης της Νίκης (Siegessäule) και του Tiergarten.

Advertisement

Νωρίτερα μέσα στην ημέρα, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι είχαν συμμετάσχει στην πορεία του Berlin Pride, υπό συνθήκες έντονου καύσωνα.

Λίγες ώρες πριν από τη φονική παράσυρση είχε σημειωθεί και άλλο περιστατικό, όταν άγνωστος πυροβόλησε από διαμέρισμα με αεροβόλο όπλο προς την πορεία.

Τέσσερις συμμετέχοντες τραυματίστηκαν ελαφρά, χωρίς να χρειαστούν ιατρική περίθαλψη, ενώ δύο αστυνομικοί που βρίσκονταν στο σημείο δεν τραυματίστηκαν.

Advertisement

Στην ασφάλεια της εκδήλωσης συμμετείχαν περίπου 2.200 αστυνομικοί.

Advertisement

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, το Berlin Pride αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες εκδηλώσεις υπέρ της διαφορετικότητας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ευρώπη.

Advertisement