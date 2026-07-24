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H εποχή Κλοπ ξεκίνησε για την εθνική ομάδα της Γερμανίας. Η Ομοσπονδία της χώρας ανακοίνωσε επίσημα την πρόσληψη του κορυφαίου τεχνικού που υπέγραψε συμβόλαιο έως το 2030 και θα έχει βοηθούς τους Πέτερ Κράβιετζ, Πέπιν Λάιντερς και Σβεν Μπέντερ.

«Η εθνική ομάδα μπορεί να μας ενώσει εμάς τους Γερμανούς όσο σχεδόν τίποτα άλλο. Αυτό ακριβώς κάνει αυτό το έργο τόσο ξεχωριστό για μένα. Είμαι ευγνώμων για όλα όσα έζησα και έμαθα στη Red Bull τον τελευταίο ενάμιση χρόνο, και για το ότι επέτρεψε να γίνει δυνατή αυτή τη συμφωνία.

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Τώρα ανυπομονώ για αυτό το ξεχωριστό έργο στο γερμανικό ποδόσφαιρο, το οποίο θα προσεγγίσουμε μαζί με ταπεινότητα και υπομονή: να αναπτύξουμε μια ομάδα που αγωνίζεται ο ένας για τον άλλον, που απολαμβάνει το ποδόσφαιρο και πίσω από την οποία ο λαός της χώρας μας μπορεί να συσπειρωθεί με απόλυτη πεποίθηση», τόνισε ο Γιούργκεν Κλοπ μέσω γραπτής δήλωσης μετά από την επισημοποίηση του deal.

Υπενθυμίζεται πως ο Γιούργκεν Κλοπ θα βρεθεί σύντομα στον δρόμο της Εθνικής Ελλάδας, καθώς οι δύο ομάδες βρίσκονται στον ίδιο όμιλο (2ος) της League A του Nations League.

Το πρώτο ραντεβού των δύο ομάδων είναι προγραμματισμένο για την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στις 21:45 στη Γερμανία, ενώ λίγες ημέρες αργότερα η Ελλάδα θα υποδεχθεί τη Γερμανία στην έδρα της, την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, την ίδια ώρα.