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Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του σήμερα σε ομηρεία στο υποκατάστημα της τράπεζας όπου εργαζόταν, στο Ρέγκενσμπουργκ της Βαυαρίας. Η ομηρεία έχει λάβει τέλος, μετά την επέμβαση της αστυνομίας.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο δράστης, ο οποίος έφερε μαχαίρι, έχει συλληφθεί, ενώ ο άνδρας που τραυμάτισε κατά τη διάρκεια της ομηρείας και εικάζεται ότι ήταν υπάλληλος της τράπεζας, υπέκυψε στα τραύματά του στο νοσοκομείο όπου είχε διακομιστεί.

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Δεν υπάρχουν μέχρι τώρα πληροφορίες σχετικά με το κίνητρο του δράστη και από την αστυνομία έγινε γνωστό ότι δεν είχε διατυπώσει κάποιο αίτημα. Πιστεύεται ωστόσο ότι επρόκειτο για απόπειρα ληστείας.

Nach einem Messerangriff in einer Bank in #Regensburg läuft derzeit ein Großeinsatz der Polizei. Eine Mann wurde getötet. Was über die Lage vor Ort bekannt ist.https://t.co/oCCv55mz6J pic.twitter.com/8pCeUUWt6D July 23, 2026