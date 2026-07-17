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Μια οικογένεια τριών ατόμων έχασε τη ζωή της έπειτα από πτώση από πύργο παρατήρησης ύψους περίπου 65 μέτρων στα όρη Χαρτς της Γερμανίας.

Το δυστύχημα σημειώθηκε γύρω στις 16:40 το απόγευμα της Πέμπτης, όταν δύο ενήλικες και ένα παιδί έπεσαν από τον πύργο. Στο σημείο έφτασαν άμεσα δυνάμεις της πυροσβεστικής και διασώστες, όμως ήταν ήδη αργά για τα τρία θύματα. Σύμφωνα με εκπρόσωπο των Αρχών, οι πρώτοι διασώστες εντόπισαν δύο άνδρες και μία γυναίκα νεκρούς, φέροντας σοβαρά τραύματα.

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Gleich 3 Personen da runter gestürzt das ist schon seltsam

War selber da oben. Abstürzen ist völlig ausgeschlossen. Da müsste man schon klettern.

Bei den 3 Verunglücken soll es sich um eine Familie handeln, wie aus Goslar berichtet wird.https://t.co/xt0VpUj54F pic.twitter.com/vcHq3SIydH — Z4 (@Z41409905178188) July 16, 2026

Η αστυνομία εξετάζει το ενδεχόμενο οι θάνατοι να οφείλονται σε συμφωνημένη αυτοκτονία, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας. Μέχρι στιγμής, οι Αρχές τονίζουν ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να δείχνουν εμπλοκή τρίτου προσώπου.

Der Harzturm gilt als der größte seiner Art und soll Touristen in die Region locken. Nun starben drei Menschen, nachdem sie vom Turm stürzten. Viele Details sind noch unklar. https://t.co/1carSbGeeW — DER SPIEGEL (@derspiegel) July 16, 2026

Λειτουργικές οι εγκαταστάσεις

Το Harz Turm, που εγκαινιάστηκε το 2023, αποτελεί τον ψηλότερο πύργο παρατήρησης στη Γερμανία. Μετά το περιστατικό, η περιοχή αποκλείστηκε για λόγους ασφαλείας, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες διευκρίνισαν ότι δεν διαπιστώθηκε κάποιο τεχνικό πρόβλημα στις εγκαταστάσεις. Παράλληλα, η εταιρεία που διαχειρίζεται τον χώρο ανακοίνωσε μέσω της ιστοσελίδας της ότι ο πύργος θα παραμείνει κλειστός την Παρασκευή.

Eilmeldung:

Drei Tote bei Sturz von Turm im Harz



Das Unglück ereignete sich am Donnerstagnachmittag gegen 16.54 Uhr am Harzturm bei Altenau (Niedersachsen). Vor Ort befinden sich Polizei und Rettungskräfte derzeit noch im Großeinsatz.https://t.co/pW8llc9j7c pic.twitter.com/AVC7ThmFsK — Klaus Bernhard 🐦 (@Klaus_Bernhard) July 16, 2026

Ο πύργος περιλαμβάνει εστιατόριο, δύο εξέδρες θέας σε ύψος περίπου 45 μέτρων, γυάλινο διάδρομο και μια μεγάλη τσουλήθρα που χρησιμοποιείται για την επιστροφή των επισκεπτών στο έδαφος.