Μια οικογένεια τριών ατόμων έχασε τη ζωή της έπειτα από πτώση από πύργο παρατήρησης ύψους περίπου 65 μέτρων στα όρη Χαρτς της Γερμανίας.
Το δυστύχημα σημειώθηκε γύρω στις 16:40 το απόγευμα της Πέμπτης, όταν δύο ενήλικες και ένα παιδί έπεσαν από τον πύργο. Στο σημείο έφτασαν άμεσα δυνάμεις της πυροσβεστικής και διασώστες, όμως ήταν ήδη αργά για τα τρία θύματα. Σύμφωνα με εκπρόσωπο των Αρχών, οι πρώτοι διασώστες εντόπισαν δύο άνδρες και μία γυναίκα νεκρούς, φέροντας σοβαρά τραύματα.
Η αστυνομία εξετάζει το ενδεχόμενο οι θάνατοι να οφείλονται σε συμφωνημένη αυτοκτονία, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας. Μέχρι στιγμής, οι Αρχές τονίζουν ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να δείχνουν εμπλοκή τρίτου προσώπου.
Λειτουργικές οι εγκαταστάσεις
Το Harz Turm, που εγκαινιάστηκε το 2023, αποτελεί τον ψηλότερο πύργο παρατήρησης στη Γερμανία. Μετά το περιστατικό, η περιοχή αποκλείστηκε για λόγους ασφαλείας, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες διευκρίνισαν ότι δεν διαπιστώθηκε κάποιο τεχνικό πρόβλημα στις εγκαταστάσεις. Παράλληλα, η εταιρεία που διαχειρίζεται τον χώρο ανακοίνωσε μέσω της ιστοσελίδας της ότι ο πύργος θα παραμείνει κλειστός την Παρασκευή.
Ο πύργος περιλαμβάνει εστιατόριο, δύο εξέδρες θέας σε ύψος περίπου 45 μέτρων, γυάλινο διάδρομο και μια μεγάλη τσουλήθρα που χρησιμοποιείται για την επιστροφή των επισκεπτών στο έδαφος.