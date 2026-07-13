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Οι κατηγορούμενοι κακοποίησαν σεξουαλικά και σωματικά δύο κορίτσια, ηλικίας 5 και 12 ετών, κατά την περίοδο 2015-2017 σε περιοχές του Ιράκ και της Συρίας.

Η δικαστική απόφαση αποτελεί την πρώτη καταδίκη στη Γερμανία για το αδίκημα της εξαναγκαστικής αλλαγής θρησκεύματος.

Μετά την εκδίωξη της οργάνωσης, οι δράστες παρέδωσαν τα θύματα σε άλλα μέλη του Ισλαμικού Κράτους αντί να τα απελευθερώσουν.

Οι καταδικασθέντες συνελήφθησαν στη Βαυαρία τον Απρίλιο του 2024, αντιμετωπίζοντας βαρύτατες κατηγορίες για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.

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Χρειάστηκε μία δεκαετία για να δικαστούν μέλη του Ισλαμικού Κράτους για σεξουαλικά εγκλήματα εις βάρος δύο κοριτσιών Γιεζίντι που υπέτησαν σωματική, ψυχολογική και σεξουαλική κακοποίηση στα χέρια τους.

Ισόβια σε μέλη του ISIS που κρατούσαν σκλάβες 12χρονη και 5χρονη Γιεζίντι

Το Ανώτερο Περιφερειακό Δικαστήριο του Μονάχου στη Γερμανία επέβαλε ποινή ισόβιας κάθειρξης σε δύο Ιρακινούς Τουανά Χ.Σ. και Αζιά Ρ.Α που ανήκουν στην τρομοκρατική οργάνωση και δραστηριοποιήθηκαν κατά την περίοδο 2015-2017 στην περιοχή μεταξύ Ιράκ και Συρίας η οποία ελεγχόταν από το Ισλαμικό Κράτος

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Εκεί άρπαξαν από τους Γιεζίντι αρχικά ένα 5χρονο κορίτσι, ενώ αργότερα έπεσε στα χέρια τους και ένα κορίτσι 12 ετών. Τα δύο παιδιά ζούσαν ως σκλάβες του σεξ, ενώ ήταν θύματα βίας και σεξουαλικής κακοποίησης. Επιπλέον, έπρεπε να ασπαστούν την ιδεολογία της τρομοκρατικής οργάνωσης των απαγωγέων τους.

ISIS couple who enslaved and raped Yazidi girls aged five and 12 are jailed in Germany https://t.co/1G70Szj3sp July 13, 2026

Ο Τουανά Χ.Σ. φέρεται να βίασε πολλές φορές τα δύο κορίτσια, ενώ η σύζυγός του φρόντιζε κάθε φορά να ετοιμάζει ένα δωμάτιο και να μακιγιάρει τα θύματα. Επιπλέον, η γυναίκα προκαλούσε συχνά σκοπίμως εγκαύματα στα παιδιά και τους επέβαλλε ως τιμωρία να στέκονται επί ώρες σε ένα πόδι. Το ζευγάρι κρίθηκε μεταξύ άλλων ένοχο για συμμετοχή σε γενοκτονία και για υποδούλωση ανηλίκων.

Σύμφωνα με την dw.com, μία από τις κοπέλες, βρισκόταν στην αίθουσα του γερμανικού δικαστηρίου και ξέσπασε σε λυγμούς κατά την ανάγνωση της καταδικαστικής απόφασης τη Δευτέρα.

Ο πρόεδρος της έδρας, Φίλιπ Στολ, ανέγνωσε την κατάθεση μίας εκ των εναγουσών, στην οποία τόνιζε χαρακτηριστικά πως «ακόμη και τους σκύλους τούς υπολόγιζαν περισσότερο από εμάς».

Παράλληλα, ο δικαστής υπογράμμισε ότι η απόφαση της Δευτέρας συνιστά την πρώτη καταδίκη στα δικαστικά χρονικά της Γερμανίας για εξαναγκαστική αλλαγή θρησκεύματος.

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Μετά το 2017, όταν το Ισλαμικό Κράτος εκδιώχθηκε από την περιοχή, οι δύο κατηγορούμενοι εγκατέλειψαν τη Συρία, αλλά δεν απελευθέρωσαν τα κορίτσια, τα οποία τα παρέδωσαν, αντιθέτως, σε άλλα μέλη της οργάνωσης. Τον Απρίλιο του 2024 συνελήφθησαν στη Βαυαρία και τους απαγγέλθηκαν κατηγορίες για γενοκτονία, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και εγκλήματα πολέμου.

Η Γενοκτονία των Γιεζίντι ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2014, όταν σημειώθηκαν χιλιάδες απαγωγές, ομαδικοί βιασμοί και δολοφονίες. Υπολογίζεται ότι περισσότερες από 6.000 γυναίκες και κορίτσια αιχμαλωτίστηκαν και πωλήθηκαν σε σκλαβοπάζαρα από τους τζιχαντιστές, ενώ χιλιάδες παιδιά στρατολογήθηκαν βίαια. Ελάχιστες είναι οι περιπτώσεις κοριτσιών και γυναικών οι οποίες κατάφεραν να ξεφύγουν.

Η συγκλονιστική ιστορία της Φαούζια Αμίν Σίντο

Γνωστή είναι η ιστορία της Φαούζια Αμίν Σίντο που απήχθη από το ISIS το 2014, σε ηλικία μόλις 11 ετών και κατέληξε να οδηγείται παράνομα στη Λωρίδα της Γάζας. Αυτό έγινε επειδή σκοτώθηκε ο σύζυγός της που ήταν μέλος της τρομοκρατικής οργάνωσης και η οικογένειά του την ανάγκασε να μεταφερθεί στον παλαιστινιακό θύλακα το 2020.

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Εκεί βίωνε ένα καθημερινό καθεστώς αιχμαλωσίας και κακοποίησης από μέλη της Χαμάς.

Η διάσωσή της έγινε το 2024, όταν η νεαρή κοπέλα απελευθερώθηκε μέσω μιας συντονισμένης διεθνούς επιχείρησης με τη συμμετοχή του Ισραήλ, των ΗΠΑ και της Ιορδανίας, κατορθώνοντας να επανενωθεί με την οικογένειά της στο Ιράκ.

Εκτότε, η Φαούζια Αμίν Σίντο τοποθετείται δημοσίως για το τραύμα της και έχει μιλήσει στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ), περιγράφοντας τα όσα έζησε στα χέρια του ISIS και της Χαμάς.

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