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Οι δράστες χρησιμοποιούσαν κρυφό λεξιλόγιο για να αποφύγουν τον εντοπισμό τους, στοχεύοντας κυρίως Κινέζες γυναίκες που διέμεναν στη Γερμανία.

Στο πλαίσιο της διεθνούς επιχείρησης «Project Medusa» για τη διάλυση τέτοιων δικτύων, έχουν πραγματοποιηθεί συλλήψεις σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ολλανδίας.

Παρά την πρόοδο των ερευνών, ο ακριβής αριθμός των εμπλεκόμενων δραστών και των συνολικών επιθέσεων παραμένει προς το παρόν αδιευκρίνιστος.

Οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν πλέον τις πιθανές συνδέσεις μεταξύ των συγκεκριμένων ομάδων και ευρύτερων διεθνών δικτύων σεξουαλικών θηρευτών.

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Σοκ έχει προκαλέσει στη Γερμανία η αποκάλυψη ενός διαδικτυακού δικτύου που φέρεται να διακινούσε μέσω του Telegram βίντεο σεξουαλικών επιθέσεων, αλλά και αναλυτικές οδηγίες για τη νάρκωση και τον βιασμό γυναικών.

Τα μέλη του κυκλώματος χρησιμοποιούσαν την ονομασία «Γερμανική σχολή οδήγησης για ειδικούς», έναν κωδικό τίτλο πίσω από τον οποίο, σύμφωνα με τις Αρχές, κρύβονταν συνομιλίες με συμβουλές, προτροπές και μεθόδους σχετικά με το πώς κάποιος θα μπορούσε να ναρκώσει και να βιάσει τα θύματά του.

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Στις συνομιλίες, οι συμμετέχοντες φέρονται να καυχιόνταν για γυναίκες που είχαν βιάσει, να περιέγραφαν τις επιθέσεις τους και να μοιράζονταν σχετικό υλικό με άλλα μέλη της ομάδας.

Για να αποφεύγουν τον εντοπισμό από τους μηχανισμούς ελέγχου της πλατφόρμας, είχαν δημιουργήσει ένα δικό τους κρυφό λεξιλόγιο. Σύμφωνα με τις έρευνες, αποκαλούσαν τις γυναίκες «ιδιωτικά αυτοκίνητα», ενώ για εκείνες που θεωρούσαν πιο ελκυστικές χρησιμοποιούσαν τον όρο «αυτοκίνητα πολυτελείας». Τα σημεία από τα οποία μπορούσαν να προμηθευτούν τις κατάλληλες ναρκωτικές ουσίες τα αποκαλούσαν «βενζινάδικα», ενώ μία από τις γυναίκες που φέρεται να έπεσε θύμα τους αναφερόταν με τον χαρακτηρισμό «νεκρό γουρούνι».

Στο πλαίσιο των ερευνών, οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν συνομιλίες και αναρτήσεις πολλών ετών στο Telegram. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, πρόκειται για ένα διαδικτυακό δίκτυο σεξουαλικών θηρευτών, αποτελούμενο κυρίως από Κινέζους άνδρες, οι οποίοι φέρεται να στόχευαν κυρίως Κινέζες γυναίκες που ζούσαν στη Γερμανία.

«Οι δράστες επέδειξαν ιδιαίτερη σκληρότητα, πλήρη αντικειμενοποίηση των θυμάτων και προσεκτικό σχεδιασμό των εγκλημάτων τους», δήλωσε ο επικεφαλής εισαγγελέας της Φρανκφούρτης, Ντόμινικ Μις.

Παρά την πρόοδο των ερευνών, αρκετές πτυχές της υπόθεσης παραμένουν αδιευκρίνιστες. Δεν έχει γίνει ακόμη γνωστός ο ακριβής αριθμός των δραστών και των επιθέσεων που συνδέονται με τις συγκεκριμένες συνομιλίες, ούτε το πώς ομάδες με δεκάδες χιλιάδες μέλη κατάφεραν να λειτουργούν για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς να εντοπιστούν.

Παράλληλα, δεν έχει αποσαφηνιστεί εάν οι συγκεκριμένες ομάδες σχετίζονται με τη διεθνή έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Ευρώπη και την αμερικανική ήπειρο για σεξουαλικές επιθέσεις με χρήση ναρκωτικών ουσιών, οι οποίες φέρεται να οργανώνονταν μέσω μισογυνικών διαδικτυακών κοινοτήτων.

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Οι ομοιότητες με την υπόθεση της Ζιζέλ Πελικό

Η συγκεκριμένη υπόθεση έχει ήδη συγκριθεί με εκείνη της Ζιζέλ Πελικό στη Γαλλία. Για περίπου μία δεκαετία, η Πελικό ναρκωνόταν και βιαζόταν κατ’ επανάληψη από τον τότε σύζυγό της και άγνωστους άνδρες, τους οποίους εκείνος καλούσε στο σπίτι τους.

Κατά τη διάρκεια ακροαματικής διαδικασίας στο Μόναχο, ο δικαστής Μάρκους Κόπενλαϊτνερ υπογράμμισε ότι η συγκεκριμένη υπόθεση δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό.

«Η Πελικό δεν αποτελεί εξαίρεση. Δεν πρόκειται ούτε για κινεζικό ούτε για γαλλικό φαινόμενο. Είναι κάτι που υπάρχει και στη Γερμανία, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Την ίδια στιγμή, η Europol ανακοίνωσε την έναρξη της επιχείρησης «Project Medusa», μιας διεθνούς δράσης με στόχο τον εντοπισμό και τη διάλυση διαδικτυακών δικτύων που προωθούν σεξουαλικές επιθέσεις με χρήση ναρκωτικών ουσιών.

Η επιχείρηση, η οποία συντονίζεται από τις Αρχές της Γερμανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, έχει ήδη οδηγήσει στη σύλληψη 57 ατόμων.

Με πληροφορίες από The Guardian

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