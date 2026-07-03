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Οι δράστες χρησιμοποιούν διαδικτυακές πλατφόρμες για να ανταλλάσσουν οδηγίες, να συντονίζουν επιθέσεις και να διακινούν οπτικό υλικό από τις κακοποιήσεις.

Η έρευνα, που ξεκίνησε τον Απρίλιο με τη συμμετοχή επτά χωρών, έχει οδηγήσει μέχρι στιγμής στη σύλληψη 57 ατόμων και στο άνοιγμα εκατοντάδων ποινικών υποθέσεων.

Πολλά θύματα αγνοούν τη θυματοποίησή τους, καθώς οι επιθέσεις διαπράττονται από οικεία πρόσωπα εντός του σπιτιού τους με τη χρήση ναρκωτικών.

Οι Αρχές προειδοποιούν ότι το φαινόμενο αποτελεί πλέον μια εξελιγμένη και οργανωμένη μορφή εγκληματικότητας που απαιτεί αυστηρή διεθνή συνεργασία για την αντιμετώπισή της.

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Μια μεγάλη διεθνής αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη σε επτά χώρες, φέρνοντας στο φως τη δράση οργανωμένων κυκλωμάτων ανδρών που νάρκωναν και βίαζαν τις συντρόφους τους.

Οι αρμόδιες Αρχές κάνουν λόγο για μια νέα και διαρκώς εξελισσόμενη μορφή εγκληματικότητας, η οποία δεν περιορίζεται πλέον σε μεμονωμένες περιπτώσεις. Αντίθετα, πρόκειται για οργανωμένα δίκτυα που αξιοποιούν τις δυνατότητες του διαδικτύου, δημιουργώντας κλειστές ομάδες συνομιλίας μέσω ψηφιακών πλατφορμών, όπου σχεδιάζουν τις επιθέσεις, ανταλλάσσουν οδηγίες και διακινούν υλικό από τις κακοποιήσεις, όπως επισημαίνεται στο CNN.

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Σύμφωνα με τη Europol και την Εθνική Υπηρεσία Καταπολέμησης του Εγκλήματος του Ηνωμένου Βασιλείου (NCA), τα περισσότερα θύματα είναι γυναίκες που ναρκώνονται χωρίς να το αντιληφθούν και στη συνέχεια υφίστανται βιασμό και άλλες μορφές σεξουαλικής κακοποίησης. Οι διαδικτυακές κοινότητες λειτουργούν ως χώροι συντονισμού των δραστών, οι οποίοι ανταλλάσσουν πληροφορίες για τις μεθόδους δράσης τους, δημοσιεύουν φωτογραφίες και βίντεο των επιθέσεων και ενθαρρύνουν ο ένας τον άλλον να συνεχίσουν τις εγκληματικές τους ενέργειες.

Η κοινή επιχείρηση υλοποιείται από τις γερμανικές και βρετανικές Αρχές, με τη συμμετοχή υπηρεσιών επιβολής του νόμου από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Βραζιλία, τον Καναδά, τη Γαλλία, την Ουγγαρία, την Ολλανδία και την Ισπανία.

An international police operation spanning seven countries has uncovered highly organized networks of offenders who drug and rape their partners and use online chat groups to aid and encourage their "horrifying" assaults, authorities said. https://t.co/fE4ozWDDUf pic.twitter.com/BKV8xXSnzf — CNN International (@cnni) July 3, 2026

Το «Project Medusa» και η λεγόμενη «ακαδημία βιαστών»

Οι ερευνητές τονίζουν ότι ένα από τα πιο ανησυχητικά χαρακτηριστικά αυτών των υποθέσεων είναι πως τα περισσότερα θύματα αγνοούν ότι έχουν πέσει θύματα σεξουαλικής επίθεσης. Σε πολλές περιπτώσεις ενημερώνονται μόνο όταν επικοινωνήσει μαζί τους η Αστυνομία, καθώς οι δράστες είναι πρόσωπα του στενού τους περιβάλλοντος, όπως σύζυγοι ή σύντροφοι, τους οποίους εμπιστεύονται. Παράλληλα, σε αρκετές υποθέσεις συμμετέχουν περισσότεροι από ένας δράστες, οι οποίοι ενεργούν συντονισμένα.

Η επιχείρηση πραγματοποιείται λίγους μήνες μετά τη διεθνή κατακραυγή που προκάλεσε η υπόθεση της Ζιζέλ Πελικό στη Γαλλία. Η υπόθεση συγκλόνισε τη διεθνή κοινή γνώμη όταν αποκαλύφθηκε ότι ο τότε σύζυγός της τη νάρκωνε επί σειρά ετών και καλούσε δεκάδες άγνωστους άνδρες να τη βιάζουν όσο εκείνη βρισκόταν αναίσθητη. Η αποκάλυψη αυτή πυροδότησε ευρεία δημόσια συζήτηση στη Γαλλία αλλά και διεθνώς σχετικά με τη σεξουαλική βία και τη μισογυνία.

Παράλληλα, η αστυνομική επιχείρηση ακολουθεί τη μυστική δημοσιογραφική έρευνα του CNN, η οποία αποκάλυψε την ύπαρξη διαδικτυακών κοινοτήτων που λειτουργούσαν ως πραγματική «ακαδημία βιαστών». Σύμφωνα με την έρευνα, εκατοντάδες άνδρες αντάλλασσαν οδηγίες για το πώς να ναρκώνουν τις συντρόφους τους, πώς να πραγματοποιούν τις επιθέσεις χωρίς να γίνονται αντιληπτοί και πώς να αποφεύγουν τον εντοπισμό από τις διωκτικές αρχές.

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Η διεθνής επιχείρηση, που φέρει την ονομασία «Project Medusa» και ξεκίνησε τον Απρίλιο, έχει ήδη αποφέρει σημαντικά αποτελέσματα. Μέχρι σήμερα οι Ευρωπαίοι ερευνητές έχουν ταυτοποιήσει περισσότερους από 150 δράστες και θύματα, έχουν ανοίξει πάνω από 270 νέες ποινικές υποθέσεις και έχουν προχωρήσει στη σύλληψη 57 ατόμων.

Παρά την πρόοδο των ερευνών, οι Αρχές εκτιμούν ότι η πραγματική έκταση του φαινομένου παραμένει άγνωστη. Η βρετανική NCA επισημαίνει ότι τόσο ο αριθμός των εγκλημάτων όσο και των θυμάτων είναι σχεδόν βέβαιο πως είναι μεγαλύτερος από αυτόν που καταγράφεται, καθώς πολλές επιθέσεις δεν καταγγέλλονται ποτέ, ενώ αρκετά θύματα δεν αντιλαμβάνονται ότι έχουν ναρκωθεί και κακοποιηθεί.

Ο αναπληρωτής διευθυντής της NCA προειδοποίησε ότι η σεξουαλική επίθεση με χρήση ναρκωτικών έχει πλέον εξελιχθεί από μεμονωμένη εγκληματική συμπεριφορά σε οργανωμένη μορφή εγκλήματος, η οποία βασίζεται σε συντονισμένα δίκτυα και αξιοποιεί τις δυνατότητες των ψηφιακών πλατφορμών. Όπως υπογράμμισε, η αντιμετώπισή της απαιτεί πλέον πιο εξελιγμένες και συντονισμένες επιχειρησιακές πρακτικές.

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Τα ευρήματα της έρευνας και οι κινήσεις των βιαστών

Από την πλευρά της, η Europol αναφέρει ότι οι δράστες επιδιώκουν να μετατρέψουν τα θύματά τους σε αντικείμενα εκμετάλλευσης, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις η κακοποίηση διαρκεί ακόμη και για δεκαετίες. Οι εγκληματίες χρησιμοποιούν κρυπτογραφημένες εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων, διαδικτυακά φόρουμ και κλειστές ομάδες συνομιλίας για να ανταλλάσσουν εμπειρίες, να ενισχύουν ο ένας τη συμπεριφορά του άλλου, να οργανώνουν την παράνομη διακίνηση συνταγογραφούμενων φαρμάκων και άλλων ουσιών, καθώς και να συντονίζουν νέες εγκληματικές ενέργειες.

BBC News – 'Truly international network' of men drugging and raping women uncovered, NCA says https://t.co/KLIdF1k5Yh — Michie6 (@blaze_wings15) July 3, 2026

Μέσα στις ίδιες ομάδες διακινούνται πληροφορίες για τα είδη των ναρκωτικών που χρησιμοποιούνται, τις μεθόδους χορήγησής τους, τους τρόπους αποφυγής του εντοπισμού από τις Αρχές, αλλά και φωτογραφικό και βιντεοληπτικό υλικό από τις σεξουαλικές επιθέσεις. Το υλικό αυτό λειτουργεί τόσο ως μέσο επιβράβευσης των δραστών όσο και ως εργαλείο ενθάρρυνσης νέων μελών να συμμετάσχουν στις εγκληματικές πρακτικές.

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Η επικεφαλής υποθέσεων βιασμού και σοβαρών σεξουαλικών αδικημάτων της βρετανικής Εισαγγελίας, Siobhan Blake, χαρακτήρισε αυτές τις υποθέσεις ως «από τις πιο φρικιαστικές» που έχει αντιμετωπίσει στην επαγγελματική της πορεία. Όπως ανέφερε, τα θύματα υφίστανται βίαιες σεξουαλικές επιθέσεις μέσα στα ίδια τους τα σπίτια, βιώνοντας την απόλυτη προδοσία από ανθρώπους με τους οποίους συμβιώνουν.

Οι Αρχές επισημαίνουν ότι θύμα μπορεί να γίνει οποιοδήποτε άτομο, ανεξάρτητα από ηλικία, κοινωνική προέλευση ή προσωπική κατάσταση, και καλούν όσους υποψιάζονται ότι ενδέχεται να έχουν υποστεί σεξουαλική επίθεση με χρήση ναρκωτικών να απευθυνθούν άμεσα στην Αστυνομία.

Τον Απρίλιο του ίδιου έτους, οι πολωνικές Αρχές συνέλαβαν έναν άνδρα που τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ταυτοποίησαν ως «Piotr». Ο ίδιος φέρεται να συμμετείχε σε ιδιωτική ομάδα στο Telegram με σχεδόν 1.000 μέλη, η οποία ήταν αφιερωμένη στην ανταλλαγή οδηγιών σχετικά με τη χορήγηση ναρκωτικών ουσιών και τον βιασμό συντρόφων.

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Η Europol χαρακτηρίζει το «Project Medusa» ως την πρώτη διεθνή επιχείρηση αυτού του είδους, επισημαίνοντας τη σημασία της για την αντιμετώπιση ενός εγκληματικού φαινομένου που αποκτά ολοένα και πιο οργανωμένα χαρακτηριστικά.

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Με πληροφορίες από CNN.com