Τρεις άνδρες ταυτοποιήθηκαν από την Αστυνομία ως δράστες για συμμετοχή σε υποθέσεις βιασμών και προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας. Πρόκειται για δύο ημεδαπούς (20 και 42 ετών) και έναν 41χρονο αλλοδαπό, οι οποίοι κατηγορούνται για μια σειρά από βαριά αδικήματα, όπως πορνογραφία ανηλίκων και βιασμό.
Εξιχνιάστηκαν υποθέσεις βιασμών και πορνογραφίας ανηλίκων
Στην πρώτη υπόθεση που είδε το φως της δημοσιότητας, οι δράστες φέρονται να νάρκωσαν ανυποψίαστη αλλοδαπή γυναίκα για να την κακοποιήσουν σεξουαλικά.
Παράλληλα, εξιχνιάστηκε μια εξαιρετικά σοβαρή υπόθεση βιασμού και πορνογραφίας ανηλίκων με θύμα έναν ανήλικο ημεδαπό. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η προσέγγιση έγινε αρχικά μέσω συνομιλίας σε πλατφόρμα γνωριμιών, ενώ στη συνέχεια ακολούθησε δια ζώσης συνάντηση, όπου και τελέστηκαν οι εγκληματικές πράξεις. Επιπλέον, οι αρχές εξιχνίασαν μία ακόμη περίπτωση προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας.
Όπως προκύπτει από την αστυνομική έρευνα, οι παραπάνω πράξεις τελέστηκαν κατά το χρονικό διάστημα από τον Μάρτιο έως τον Ιούλιο του 2025, σε διάφορες περιοχές της Καλαμαριάς αλλά και ευρύτερα στο πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης.
Οι δικογραφίες που σχηματίστηκαν με όλα τα διαθέσιμα στοιχεία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμαριάς πρόκειται να υποβληθούν άμεσα στον αρμόδιο Εισαγγελέα για τα περαιτέρω.