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Ο Μάριους Μποργκ Χόιμπι, 29 ετών και γιος της πριγκίπισσας διαδόχου της Νορβηγίας, Μέτε-Μάριτ, κρίθηκε ένοχος για δύο υποθέσεις βιασμού και καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών.

Οι τρεις δικαστές του Τμήματος 250 του Πρωτοδικείου του Όσλο τον απάλλαξαν από ακόμη δύο κατηγορίες βιασμού, ωστόσο τον έκριναν ένοχο και για σειρά άλλων αδικημάτων που του είχαν αποδοθεί.

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Ο Χόιμπι δεν έδωσε το «παρών» στη δικαστική αίθουσα κατά την ανακοίνωση της απόφασης, αλλά παρακολούθησε τη διαδικασία μέσω σύνδεσης βιντεοκλήσης.

Η εισαγγελία είχε ζητήσει την επιβολή ποινής κάθειρξης επτά ετών και επτά μηνών, ενώ οι συνήγοροι υπεράσπισής του είχαν προτείνει σημαντικά μικρότερη ποινή, διάρκειας 18 μηνών. Παράλληλα, διατηρούν το δικαίωμα να ασκήσουν έφεση κατά της απόφασης.

Με πληροφορίες από BBC