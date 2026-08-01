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Παρά το γεγονός ότι η διαδικασία κρίθηκε σύννομη από τις αρμόδιες αρχές, η υπόθεση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στην ιατρική κοινότητα σχετικά με την ικανότητα λήψης τέτοιων αποφάσεων από ανηλίκους.

Ο ψυχίατρος Μένο Όστερχοφ ενέκρινε το αίτημα της έφηβης αφού εξαντλήθηκαν οι διαθέσιμες θεραπευτικές επιλογές, ενώ η ιστορία της καταγράφηκε σε δημοφιλές ντοκιμαντέρ.

Ομάδα 14 ιατρών ζήτησε τη διερεύνηση της υπόθεσης, αμφισβητώντας την ορθότητα της απόφασης, με τους γονείς της Μιλού να υπερασπίζονται τη διαδικασία και τη νομιμότητά της.

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Τον Οκτώβριο του 2023 ο Ολλανδός ψυχίατρος Μένο Όστερχοφ πέρασε το κατώφλι του σπιτιού της οικογένειας της 17χρονης Μιλού Φέρχοφ. Δεν βρισκόταν εκεί για να ξεκινήσει μια νέα θεραπεία ούτε για να αποτρέψει ακόμη μία απόπειρα αυτοκτονίας. Η αποστολή του ήταν να πραγματοποιήσει το επίμονο αίτημα της έφηβης να υποβληθεί σε ευθανασία, έπειτα από μια πολυετή μάχη με σοβαρή ψυχιατρική νόσο και βαθιά ψυχικά τραύματα.

Η υπόθεση της Μιλού έχει εξελιχθεί σε μία από τις πιο αμφιλεγόμενες στην ιστορία της ολλανδικής ευθανασίας. Αν και η διαδικασία κρίθηκε απολύτως σύννομη από τις αρμόδιες αρχές, συνεχίζει να προκαλεί έντονη πολιτική, ιατρική και κοινωνική αντιπαράθεση, ιδιαίτερα μετά την παρέμβαση 14 ψυχιάτρων και γιατρών που ζήτησαν να διερευνηθεί εάν η έφηβη είχε πραγματικά την ικανότητα να λάβει μια τόσο οριστική απόφαση.

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Η ιστορία της έγινε ακόμη πιο γνωστή μέσα από το ντοκιμαντέρ «Milou’s strijd gaat door» («Ο αγώνας της Μιλού συνεχίζεται»), το οποίο προβλήθηκε από τη δημόσια τηλεόραση της Ολλανδίας, αποτέλεσε το δημοφιλέστερο ντοκιμαντέρ της χρονιάς και επιλέχθηκε ως η ολλανδική συμμετοχή στα Διεθνή Βραβεία Emmy.

Τα τραύματα που άλλαξαν τη ζωή της

Σύμφωνα με τη μητέρα της, η Μιλού ήταν ένα χαρούμενο και ιδιαίτερα ευαίσθητο παιδί, που μεγάλωσε σε ένα σταθερό οικογενειακό περιβάλλον.

Η ζωή της άλλαξε δραματικά όταν ήταν μόλις 11 ετών. Ο μεγαλύτερος αδελφός της, Ντάαν, ο οποίος πάσχει από σύνδρομο Down, αρρώστησε βαριά και παρέμεινε για περίπου έναν μήνα σε κώμα. Το γεγονός αυτό σημάδεψε βαθιά τη μικρή Μιλού, η οποία άρχισε να εμφανίζει έντονους εφιάλτες και συμπτώματα άγχους.

Λίγο αργότερα ακολούθησε ακόμη ένα τραυματικό γεγονός. Η έφηβη έπεσε θύμα βιασμού, με αποτέλεσμα να εμφανίσει διαταραχή μετατραυματικού στρες (PTSD), σοβαρή κατάθλιψη και αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές.

Η ψυχική της κατάσταση επιδεινώθηκε ακόμη περισσότερο όταν, κατά τη διάρκεια νοσηλείας της σε ψυχιατρική δομή, κακοποιήθηκε ξανά σεξουαλικά από άλλον ασθενή.

Τα επόμενα χρόνια χαρακτηρίστηκαν από αλλεπάλληλες νοσηλείες, εντατική ψυχοθεραπεία, διαφορετικές φαρμακευτικές αγωγές και επανειλημμένες απόπειρες αυτοκτονίας. Παρά τις προσπάθειες πολλών ειδικών, η οικογένειά της υποστηρίζει ότι δεν υπήρξε ποτέ σταθερή και ουσιαστική βελτίωση.

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«Ήταν τόσο καλή και τόσο γλυκιά. Πάντα γελούσε. Νομίζω ότι αυτό ήταν που την έκανε ευάλωτη», είχε δηλώσει η μητέρα της, Μιρέιγ.

Η αναζήτηση μιας «τελευταίας λύσης»

Η Μιλού υπέβαλε πολλές φορές αίτημα για ευθανασία.

Οι περισσότεροι ψυχίατροι αρνήθηκαν να εξετάσουν το αίτημά της, θεωρώντας ότι ήταν πολύ νέα για να πάρει μια τόσο αμετάκλητη απόφαση. Σε μία ακόμη περίπτωση η διαδικασία αναβλήθηκε.

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Οι γονείς της υποστηρίζουν ότι οι συνεχείς απορρίψεις ενίσχυσαν το αίσθημα εγκατάλειψης που βίωνε η κόρη τους, η οποία πίστευε πως κανείς δεν αναγνώριζε πραγματικά τον πόνο της.

Τελικά απευθύνθηκε στον ψυχίατρο Μένο Όστερχοφ, γνωστό στην Ολλανδία για τη θέση του ότι οι βαριές και μη αναστρέψιμες ψυχιατρικές ασθένειες μπορούν να προκαλέσουν οδύνη αντίστοιχη με εκείνη μιας ανίατης σωματικής νόσου.

Πριν εγκρίνει το αίτημά της, ο Όστερχοφ πρότεινε να εξεταστεί ακόμη μία θεραπευτική επιλογή: η εν τω βάθει εγκεφαλική διέγερση (Deep Brain Stimulation), μια μέθοδος που εφαρμόζεται σε ορισμένες εξαιρετικά σοβαρές περιπτώσεις ιδεοψυχαναγκαστικής διαταραχής. Η Μιλού, όμως, αρνήθηκε, δηλώνοντας πως δεν επιθυμούσε άλλη θεραπεία αλλά ένα τέλος στην οδύνη της.

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Τι προβλέπει ο νόμος στην Ολλανδία

Η Ολλανδία έγινε το 2002 η πρώτη χώρα στον κόσμο που νομιμοποίησε την ευθανασία.

Η νομοθεσία προβλέπει ότι η διαδικασία μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο όταν ο ασθενής διατυπώνει ένα εθελοντικό και καλά μελετημένο αίτημα, υποφέρει αφόρητα χωρίς προοπτική βελτίωσης και έχουν εξαντληθεί όλες οι εύλογες θεραπευτικές επιλογές.

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Για ανηλίκους ηλικίας 16 και 17 ετών η απόφαση μπορεί να ληφθεί από τον ίδιο τον ασθενή, με συμμετοχή των γονέων στη διαδικασία, ενώ κάθε περίπτωση εξετάζεται ξεχωριστά από ανεξάρτητους γιατρούς και στη συνέχεια αξιολογείται από τις Περιφερειακές Επιτροπές Ελέγχου Ευθανασίας.

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Αν και η συντριπτική πλειονότητα των ευθανασιών αφορά ανθρώπους με ανίατες σωματικές ασθένειες, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται σημαντική αύξηση των περιπτώσεων που εγκρίνονται αποκλειστικά λόγω ψυχιατρικής νόσου, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονη συζήτηση ακόμη και μεταξύ των ίδιων των ψυχιάτρων.

Οι τελευταίες ώρες της Μιλού

Στις 2 Οκτωβρίου 2023 ο Όστερχοφ έφτασε στο σπίτι της οικογένειας Φέρχοφ.

Η Μιλού είχε αποφασίσει να περάσει τις τελευταίες ώρες της στο παιδικό της δωμάτιο.

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Είχε περιποιηθεί τα νύχια της, είχε επιλέξει το βραδινό φόρεμα και τα ψηλοτάκουνα παπούτσια με τα οποία επιθυμούσε να ταφεί.

Με τους γονείς της δίπλα της, ο γιατρός τής χορήγησε αρχικά τοπικό αναισθητικό, στη συνέχεια φάρμακο που την οδήγησε σε βαθύ κώμα και τέλος μυοχαλαρωτικό που σταμάτησε την αναπνοή της.

«Καλό ταξίδι. Έχεις περάσει τόσο πολλά», ήταν τα τελευταία λόγια που της είπε.

Οι γονείς της δήλωσαν αργότερα ότι εμπιστεύθηκαν την κρίση του ψυχιάτρου, καθώς θεωρούσαν πως η κόρη τους είχε πλέον εξαντλήσει κάθε δυνατότητα θεραπείας.

Το ντοκιμαντέρ που δίχασε την Ολλανδία

Η ιστορία της καταγράφηκε στο ντοκιμαντέρ «Milou’s strijd gaat door».

Στην ταινία χρησιμοποιήθηκαν προσωπικά ημερολόγια, οικογενειακά βίντεο, σχέδια και αναρτήσεις της ίδιας, ενώ η φωνή της αναπαράχθηκε με τεχνητή νοημοσύνη, αξιοποιώντας παλαιότερες ηχογραφήσεις που είχε αφήσει η ίδια με σκοπό να ακουστεί δημόσια η ιστορία της.

Σε μία από τις τελευταίες καταγεγραμμένες συνομιλίες της με τον Όστερχοφ είχε δηλώσει:

«Θα ήθελα να είχα μια διαφορετική ζωή, αλλά αυτό δεν μου δόθηκε».

Όταν ρωτήθηκε τι θα απαντούσε σε όσους πίστευαν ότι ήταν πολύ μικρή για να αποφασίσει, η απάντησή της ήταν:

«Δεν έχει σημασία η ηλικία, αλλά ο πόνος. Δοκίμασα ό,τι μπορούσα για να γίνω καλύτερα».

Η επιστολή των 14 γιατρών

Λίγους μήνες μετά τον θάνατό της, 14 ψυχίατροι και γιατροί απέστειλαν επιστολή στην ολλανδική εισαγγελία ζητώντας τη διεξαγωγή προκαταρκτικής έρευνας.

Οι επιστήμονες υποστήριξαν ότι έπρεπε να εξεταστεί εάν η Μιλού διέθετε την απαραίτητη πνευματική ικανότητα να λάβει μια τόσο αμετάκλητη απόφαση, καθώς και κατά πόσο είχε επηρεαστεί από τους γονείς της ή τους θεράποντες ψυχιάτρους της. Παράλληλα εξέφρασαν προβληματισμό για τη δημοσιοποίηση της προσωπικής της ιστορίας μέσω του ντοκιμαντέρ.

Ο Όστερχοφ απέρριψε κατηγορηματικά τις αιτιάσεις, ζητώντας δημόσια συγγνώμη από όσους αμφισβήτησαν την επαγγελματική του κρίση.

Από την πλευρά τους, οι γονείς της Μιλού ξεκίνησαν πειθαρχική διαδικασία ζητώντας να αποκαλυφθούν τα ονόματα των υπογραφόντων, υποστηρίζοντας ότι οι ισχυρισμοί τούς παρουσίασαν άδικα ως γονείς που οδήγησαν το παιδί τους στον θάνατο.

Η απόφαση των αρχών

Πριν ακόμη ξεσπάσει η δημόσια διαμάχη, η Περιφερειακή Επιτροπή Αξιολόγησης Ευθανασιών είχε ήδη αποφανθεί ότι στην υπόθεση της Μιλού τηρήθηκαν όλες οι προϋποθέσεις του νόμου και ότι η διαδικασία πραγματοποιήθηκε με τη δέουσα ιατρική επιμέλεια.

Ο ίδιος ο Όστερχοφ εξακολουθεί μέχρι σήμερα να υπερασπίζεται την ευθανασία για αμιγώς ψυχιατρικούς λόγους. Έχει δηλώσει ότι μέσα σε διάστημα 13 μηνών πραγματοποίησε 12 ευθανασίες σε ασθενείς με αποκλειστικά ψυχιατρικές παθήσεις, ανάμεσά τους και οι πρώτες νομίμως εγκεκριμένες περιπτώσεις ανηλίκων 16 και 17 ετών στην Ολλανδία.

Η υπόθεση της Μιλού εξακολουθεί να αποτελεί σημείο αναφοράς στη διεθνή συζήτηση για την ευθανασία. Για τους υποστηρικτές της, αποδεικνύει ότι η αφόρητη ψυχική οδύνη μπορεί να είναι εξίσου ανυπόφορη με μια ανίατη σωματική ασθένεια. Για τους επικριτές, αναδεικνύει τα όρια της ψυχιατρικής διάγνωσης και τον κίνδυνο να θεωρηθεί μη αναστρέψιμη μια κατάσταση που ενδεχομένως θα μπορούσε να βελτιωθεί με τον χρόνο ή με διαφορετικές θεραπευτικές παρεμβάσεις.

Το ερώτημα παραμένει ανοιχτό και εξακολουθεί να διχάζει την ιατρική κοινότητα, τους νομοθέτες και την κοινωνία: μπορεί ένας έφηβος με βαριά ψυχιατρική νόσο να αποφασίσει ελεύθερα για τον θάνατό του ή η ίδια η ασθένεια επηρεάζει αναπόφευκτα την κρίση του;