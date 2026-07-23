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Η απόφαση ενός 18χρονου στην Πάτρα να κινητοποιήσει τις Αρχές το απόγευμα της Τετάρτης (22.07.26) λέγοντας ότι έχει πέσει θύμα βιασμού, οδήγησε στη σύλληψή του νεαρού, καθώς όπως φάνηκε ήταν ψέματα.

Το τηλεφωνικό Κέντρο της Άμεσης Δράσης Πατρών, ειδοποιήθηκε μέσω του «112» ότι ένας νεαρός καλούσε σε βοήθεια καθώς λίγο νωρίτερα είχε πέσει θύμα βιασμού.

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Αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο που υπέδειξε ο νεαρός και τον εντόπισαν άμεσα, προκειμένου να διερευνήσουν την καταγγελία και να του παράσχουν βοήθεια.

Ωστόσο, από την έρευνα που ακολούθησε διαπιστώθηκε ότι η καταγγελία «μαϊμού» με τον νεαρό να έχει κινητοποιήσει άδικα την Αστυνομία, λόγω μιας κακόγουστης φάρσας που είχε στήσει.

Όμως όπως φαίνεται η «αθώα» φάρσα του δεν σκέφτηκε ότι θα ήταν ικανή να του περάσει χειροπέδες ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ψευδή καταγγελία και οδηγήθηκε στις αρμόδιες αρχές, όπου θα ακολουθηθεί η προβλεπόμενη από τον νόμο διαδικασία.

Πηγή: tempo24news