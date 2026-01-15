Εξιτήριο από το νοσοκομείο του Τορίνο στην Ιταλία πήρε ο 18χρονος Μάριος από το Αγρίνιο, μετά την επιτυχημένη μεταμόσχευση ήπατος που υποβλήθηκε.

Η μητέρα του Μάριου, Έυη Βέρρη, εξέφρασε τις ευχαριστίες της ενώ λίγο αργότερα δημοσιοποίησε βίντεο, με το «αποχαιρετιστήριο» της ιατρικής ομάδας και του νοσηλευτικού προσωπικού στο νοσοκομείο.

«Όταν φτάσαμε στο νοσοκομείο πριν από δύο μήνες περίπου μπήκαμε χωριστά ο ένας από τον άλλο. Εσύ σε κρίσιμη κατάσταση και εγώ 11 ώρες μετά με την αγωνία για αυτό που θα ακούσω. Απόψε βγήκαμε μαζί, το δέντρο είναι ακόμη στολισμένο και εμείς αποχαιρετούμε το νοσοκομείο αυτό με ευγνωμοσύνη και αγάπη!» αναφέρεται στην σχετική ανάρτηση της μητέρας του 18χρονου Μάριου, στο Facebook και προσθέτει:

«Μου είπες: “Μην φοβάσαι μαμά όλα θα πάνε τέλεια” και είχες δίκιο. Απόψε όμως μου είπες: επιτέλους ξαναβλέπω τον ουρανό. Είναι καθαρός ο ουρανός σου πια, πάρε την ελευθερία του και ζήσε. Ευχαριστούμε όλους εσάς που γίνατε η φωνή μας και η δύναμή μας. Όλοι μαζί τα καταφέραμε».

Το «αποχαιρετιστήριο» της ιατρικής ομάδας και του νοσηλευτικού προσωπικού στο νοσοκομείο

«Ευγνωμοσύνη στο νοσοκομείο και σε όλους όσους δουλεύουν σε αυτό. Ο καθηγητής Romagnoli: όταν η επιστήμη συναντά την ανθρωπιά!

Με αυτόν τον συγκινητικό τρόπο αποχαιρέτησαν τον Μάριο, γιατροί και νοσηλευτές.

Ξαναγεννήθηκε λοιπόν!!! Μία νέα ζωή, μία νέα αρχή!!! Σας ευχαριστούμε γίνατε οικογένειά μας!! Μας αγαπήσατε, μας φροντίσατε και κάνατε το αδύνατο δυνατό.

Σας ευχαριστούμε γιατί είστε υπέροχοι άνθρωποι!! Δεν υπάρχουν λόγια να πούμε για τον γιατρό της ζωής μας, τον καθηγητή Romagnoli, απλά ότι είναι μοναδικός!!», ανέφερε η μητέρα του Μάριου στη δεύτερη ανάρτησή της.

Σημειώνεται ότι ο Μάριος γεννήθηκε το 2007 με μια σπάνια γενετική πάθηση, το σύνδρομο Alagille, που προσβάλλει κυρίως το ήπαρ και χρειάστηκε να υποβληθεί σε μεταμόσχευση ήπατος.

«Ο 18χρονος Μάριος με το σπάνιο σύνδρομο Alagille μεταμοσχεύθηκε σήμερα στο Τορίνο. Άλλη μια επιτυχής προσπάθεια – τώρα πλέον αισιοδοξούμε για την έκβαση του. Όλα πιστεύω θα πάνε καλά», είχε γράψει στα social media ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης ανακοινώνοντας το ευχάριστο νέο της επιτυχημένης μεταμόσχευσης του Μάριου.