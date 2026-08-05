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Ο πατέρας του εντεκάχρονου κοριτσιού παρέσυρε τον κατηγορούμενο στο σπίτι του προσποιούμενος την κόρη του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Κατά τη συνάντηση, ο πατέρας πυροβόλησε δύο φορές τον νεαρό άνδρα, ισχυριζόμενος ότι πίστεψε πως εκείνος επιχείρησε να αντλήσει όπλο.

Ο κατηγορούμενος δήλωσε αθώος ενώπιον του δικαστηρίου και το ύψος της εγγύησης για την αποφυλάκισή του ορίστηκε στις 70.000 δολάρια.

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Ένας άνδρας από το Οχάιο, ο οποίος πυροβολήθηκε από τον πατέρα ενός 11χρονου κοριτσιού που κατηγορείται ότι βίασε, έχει παραπεμφθεί σε δίκη για πολλαπλές κατηγορίες κακουργημάτων.

Ο Ντιέγκο Μοντόγια Γκονζάλες, 20 ετών, κατηγορήθηκε για πέντε αδικήματα διακίνησης υλικού σεξουαλικού περιεχομένου που αφορά ανήλικο, δύο αδικήματα βιασμού και ένα αδίκημα παρεμπόδισης της άσκησης των καθηκόντων δημόσιου λειτουργού, σύμφωνα με τα δικαστικά αρχεία.

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Δήλωσε αθώος κατά την πρώτη του εμφάνιση ενώπιον του Πρωτοδικείου της Κομητείας Φράνκλιν, όπως μετέδωσε το WBNS.

Η υπόθεση ήρθε στο φως στις 15 Ιουλίου, αφού η μητέρα του κοριτσιού απευθύνθηκε στις αρχές όταν ανακάλυψε ένα βίντεο στο κινητό της κόρης της που φαινόταν να υποδηλώνει σεξουαλική συμπεριφορά, ανέφερε το μέσο ενημέρωσης, επικαλούμενο τους εισαγγελείς.

Την επόμενη μέρα, ο πατέρας του κοριτσιού φέρεται να παρέσυρε τον Montoya Gonzalez στο σπίτι τους προσποιούμενος ότι ήταν η κόρη του στο TikTok, ανέφεραν οι εισαγγελείς, σύμφωνα με το μέσο ενημέρωσης.

Σύμφωνα με το μέσο ενημέρωσης, το οποίο επικαλείται μια ποινική καταγγελία, ο πατέρας της κοπέλας ισχυρίστηκε ότι σκόπευε να ξυλοκοπήσει τον Μοντόγια Γκονζάλες και στη συνέχεια να ειδοποιήσει την αστυνομία, αλλά πίστευε ότι είδε τον 20χρονο να προσπαθεί να πιάσει ένα όπλο, γεγονός που τον ώθησε να ανοίξει πυρ. Ο Μοντόγια Γκονζάλες φέρεται να πυροβολήθηκε δύο φορές κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, σύμφωνα με το WBNS.

NEW: Ohio father lures a 20-year-old man to his house before shooting him after allegedly finding a video of the man r*ping his 11-year-old daughter.



31-year-old Malik Chandler posed as his daughter on TikTok to lure Diego Montoya Gonzalez, 20, to his home.



When Montoya… pic.twitter.com/f7yYPMyopS — Collin Rugg (@CollinRugg) August 4, 2026

Μια γειτόνισσα δήλωσε στο WSYX ότι δεν μπορούσε να το πιστέψει.

«Καταλαβαίνω γιατί τον κυνήγησε», είπε, σύμφωνα με το μέσο ενημέρωσης. «Δεν λέω ότι είναι σωστό, αλλά τουλάχιστον έχει κάποιο νόημα. Δεν ήταν κάτι παράλογο.»

Σύμφωνα με τα δικαστικά αρχεία, στον Montoya Gonzalez ορίστηκε εγγύηση ύψους 70.000 δολαρίων· δεν είναι σαφές αν έχει αφεθεί ελεύθερος.