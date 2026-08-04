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Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στο διαδίκτυο ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στο TikTok και δείχνει έναν σερβιτόρο σε ταβέρνα να σηκώνει στον ώμο έναν υπερφορτωμένο δίσκο, μεταφέροντας έναν εντυπωσιακά μεγάλο αριθμό πιάτων.

Το βίντεο μέσα σε λίγες μόνο ώρες έγινε viral, ξεπερνώντας το ένα εκατομμύριο προβολές και συγκεντρώνοντας χιλιάδες σχόλια από χρήστες της πλατφόρμας, οι οποίοι εξέφρασαν ποικίλες απόψεις και έντονες αντιδράσεις.

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Στο βίντεο φαίνεται ο σερβιτόρος να μαζεύει όλα τα πιάτα από ένα μεγάλο τραπέζι και να τα τοποθετεί το ένα πάνω στο άλλο στον δίσκο, επιχειρώντας να τα μεταφέρει στην κουζίνα με ένα μόνο δρομολόγιο.

Η προσπάθεια παρουσιάστηκε ως ένα είδος challenge, καθώς η λεζάντα της ανάρτησης ανέφερε: «Προκαλούμε όλους τους σερβιτόρους». Ωστόσο, η συγκεκριμένη φράση προκάλεσε αντιπαράθεση στα σχόλια, με αρκετούς χρήστες να υποστηρίζουν πως τέτοιες πρακτικές δεν θα έπρεπε να παρουσιάζονται ως διαδικτυακές προκλήσεις, καθώς μπορεί να δημιουργήσουν κινδύνους τόσο για τον ίδιο τον εργαζόμενο όσο και για τους ανθρώπους που βρίσκονται γύρω του.

Αρκετοί χρήστες αναγνώρισαν την εμπειρία, την τεχνική και τη δύναμη που απαιτούνται για να μπορέσει κάποιος να ισορροπήσει ένα τόσο μεγάλο φορτίο. Παρ’ όλα αυτά, η πλειοψηφία των σχολίων επικεντρώθηκε στην επιβάρυνση που μπορεί να προκαλέσει μια τέτοια πρακτική στο σώμα του εργαζομένου.

Άλλοι σχολίασαν ότι, όσο εντυπωσιακή κι αν είναι μια τέτοια εικόνα ή όσο γρήγορη κι αν φαίνεται η εξυπηρέτηση, η ασφάλεια στον χώρο εργασίας θα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα και να μην θυσιάζεται για την επίτευξη περισσότερων προβολών ή διαδικτυακής δημοσιότητας.