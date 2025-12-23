Ο δισεκατομμυριούχος ιδρυτής του Telegram, Πάβελ Ντούροφ, προσφέρθηκε να καλύψει το πλήρες κόστος της θεραπείας εξωσωματικής γονιμοποίησης για γυναίκες κάτω των 38 ετών που επιθυμούν να συλλάβουν χρησιμοποιώντας το σπέρμα του.

Ο 41χρονος Ρώσος μεγιστάνας της τεχνολογίας ισχυρίζεται ότι έχει ήδη αποκτήσει περισσότερα από 100 παιδιά μέσω δωρεάς σπέρματος, εκτός από τα έξι που έχει από τρεις συντρόφους.

Advertisement

Advertisement

Σύμφωνα με τον ίδιο, θεωρούσε τις δωρεές του ως «πολιτικό καθήκον» για να βοηθήσει στην αντιμετώπιση της έλλειψης «υψηλής ποιότητας υλικού δωρητών» και να «αποστιγματίσει την όλη έννοια της δωρεάς σπέρματος».

Ο Ντούρoφ, η περιουσία του οποίου ανέρχεται σε περίπου 17 δισεκατομμύρια δολάρια, έχει επίσης δηλώσει ότι όλα τα παιδιά του, ανεξάρτητα από τον τρόπο σύλληψής τους, θα κληρονομήσουν κάποιο μέρος της περιουσίας του.

Στο podcast Le Fridman δήλωσε: «Εφόσον αποδείξουν ότι έχουν κοινό DNA με εμένα, κάποια μέρα, ίσως σε 30 χρόνια από τώρα, θα έχουν δικαίωμα σε μέρος της περιουσίας μου μετά το θάνατό μου».

Σε ξεχωριστή συνέντευξη στο γαλλικό περιοδικό Le Point, δήλωσε: «Δεν κάνω καμία διάκριση μεταξύ των παιδιών μου».

Ο Ντούροφ έχει συνδέσει δημοσίως τη μείωση του αριθμού των σπερματοζωαρίων παγκοσμίως με περιβαλλοντικούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένης της ρύπανσης από πλαστικά, και έχει δηλώσει ότι είναι περήφανος που συμβάλλει στην αντιμετώπιση του προβλήματος.

Πέρυσι, δεκάδες γυναίκες ανταποκρίθηκαν σε μια διαφήμιση που πρόσφερε δωρεάν σπέρμα του Ντούροφ σε μια κλινική στη Μόσχα, σύμφωνα με τη Wall Street Journal.

Advertisement

Ukrainians: “Telegram is a convenient and fast messenger; 70% of us use it”

Durov: “I have no ties to russia”

Also Durov: Donates sperm to women in moscow for free, hides his trips to russia in 2014–2021, gives interviews to Tucker Carlson and Lex Fridman.



The new WSJ piece… pic.twitter.com/g7q6LcfQ2m — Yaroslav Azhnyuk / Ярослав Ажнюк (@YaroslavAzhnyuk) December 23, 2025

Η διαφήμιση υποσχόταν επίσης ότι θα πληρώσει γυναίκες κάτω των 38 ετών που ενδιαφέρονται να χρησιμοποιήσουν το «υψηλής ζήτησης» σπέρμα του.

Αν και δεν δωρίζει πλέον το σπέρμα απευθείας, δείγματα από προηγούμενες δωρεές του παραμένουν αποθηκευμένα στην κλινική Altravita.

Advertisement

Σε μια ανάρτηση στο Telegram τον Ιούλιο του 2024, ο Ντούροφ επιβεβαίωσε ότι το σπέρμα είναι «ακόμα διαθέσιμο».

Για να αποφευχθούν νομικές επιπλοκές, η πρόσβαση στα δείγματα είναι περιορισμένη και μόνο ανύπαντρες γυναίκες ηλικίας 37 ετών ή μικρότερες έχουν το δικαίωμα να τα χρησιμοποιήσουν, σύμφωνα με την κλινική.

Τα έμβρυα που προσφέρονται ελέγχονται για να διασφαλιστεί ότι δεν έχουν γενετικές διαταραχές και διατίθενται κυρίως σε πλούσιους Ρώσους και διεθνείς πελάτες.

Advertisement