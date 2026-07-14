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Προβληματισμός επικρατεί στις γερμανικές αρχές σχετικά με την υπόθεση εξαφάνισης είκοσι τόνων τυριού Έμενταλ στο δρόμο ανάμεσα στη Βαυαρία και τον προορισμό τους στη Γαλλία.

Έκαναν «φτερά» είκοσι τόνοι Έμενταλ

Μια εταιρεία μεταφορών ανέθεσε σε μια άλλη εταιρεία να φροντίσει για την παράδοση του εν λόγω φορτίου και ένα φορτηγό έφθασε στην ώρα του στο τυροκομείο στη βαυαρική πόλη Μπαϊρόιτ για να παραλάβει το τυρί, αναφέρεται σε έκθεση της αστυνομίας.

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Όμως, δεν έφθασε ποτέ στον προορισμό του. Σύμφωνα με πληροφορίες, το τυρί ήταν αξίας περίπου 80.000 ευρώ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ