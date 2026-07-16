Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Δεν ακούμε συχνά στις ειδήσεις για μέλη της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας που να ασπάζονται νεοναζιστικές απόψεις και να στρέφονται κατά ατόμων με τον ίδιο ή άλλον μη παραδοσιακό σεξουαλικό προσανατολισμό.

Τρανς νεοναζί φυλακίστηκε στη Γερμανία

Και όμως, η Μάρλα-Σβένια Λίμπιχ, μέχρι πρότινος Σβεν Λίμπιχ, συνελήφθη στην Τσεχία στις αρχές του Ιουλίου, για δυσφήμηση και υποκίνηση φυλετικού μίσους και εκδόθηκε χθες στη Γερμανία σε ανδρική φυλακή αφού προηγουμένως είχε οδηγηθεί σε γυναικεία.

Advertisement

Advertisement

Η απόφαση πάρθηκε από ειδικούς σε συνεννόηση με τις σωφρονιστικές αρχές και ο υπουργός Δικαιοσύνης του κρατιδίου δεν είχε καμία συμμετοχή στην απόφαση, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

🇩🇪 A convicted neo-Nazi who spent decades in Germany’s far-right scene is now heading to a women’s prison after legally registering as a woman named Marla-Svenja.



Born Sven, the 55-year-old changed legal gender in 2024 while appealing an incitement sentence, using Germany’s new… pic.twitter.com/8X2e07IKLp July 16, 2026

«Είναι καλό που η φυλακή ξεκαθάρισε σύντομα τα πράγματα και δεν σύρθηκε σε θεατρινισμούς», δήλωσε η υπουργός Δικαιοσύνης της Σαξονίας Κοστάντσε Γκάιερτ.

Η 55χρονη Λίμπιχ είναι γνωστή προσωπικότητα της ακροδεξιάς στην ανατολική Γερμανία, εδώ και δεκαετίες. Εξαφανίστηκε τον περασμένο Αύγουστο, αφού δεν εμφανίστηκε σε φυλακή για να εκτίσει ποινή 18 μηνών φυλάκισης που της είχε επιβληθεί για δυσφήμιση και υποκίνηση φυλετικού μίσους.

Τον Απρίλιο συνελήφθη στη δυτική Τσεχία, με βάση ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Οι τσεχικές αρχές απέρριψαν όλα τα αιτήματα της για να αποφύγει την έκδοση.

Στα τέλη του 2024, ο τότε Σβεν Λίμπιχ είχε αλλάξει φύλο, δηλώνοντας γυναίκα, μετά την τροποποίηση του σχετικού νόμου που επέτρεψε την αλλαγή στα μητρώα. Η ενέργειά του θεωρήθηκε ότι είχε ως στόχο να γελοιοποιήσει τον γερμανικό νόμο περί αυτοπροσδιορισμού που ψηφίστηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση του καγκελαρίου Ολαφ Σολτς και τέθηκε σε ισχύ τον Νοέμβριο του 2024. Η σημερινή κυβέρνηση του καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς έχει ανακοινώσει ότι θα επανεξετάσει τον νόμο αυτόν.

Advertisement

A convicted German neo-Nazi has been transferred to a women's prison after legally changing gender under Germany's 2024 self-ID law.



The individual, who legally registered as Marla-Svenja while appealing a criminal sentence, said the change was intended to avoid discrimination… pic.twitter.com/Hq2odqBkoM — Washington Eye (@washington_EY) July 16, 2026

Το 2022 ο Σβεν Λίμπιχ διατάραξε πορεία υπερηφάνειας της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+ στην πόλη Χάλε, χαρακτηρίζοντας τους συμμετέχοντες «παράσιτα της κοινωνίας», σύμφωνα με ακτιβιστές.

Advertisement