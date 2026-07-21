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Η τραγουδίστρια Ηλιάνα Ζέρβα μίλησε για την επίθεση που δέχτηκε πριν από λίγες ημέρες από χελώνα καρέτα καρέτα, την ώρα που κολυμπούσε στο Λιμένι της Μάνης. Η ίδια περιέγραψε στην εκπομπή «Πρωινή Ζώνη» του Action 24 τις δραματικές στιγμές που έζησε, ενώ έδειξε στην κάμερα τα σημάδια που άφησε πάνω της το περιστατικό.

Η επίθεση, όπως εξήγησε, έγινε ξαφνικά και χωρίς να προλάβει να αντιδράσει. «Ήμασταν τέσσερις άνθρωποι μέσα στη θάλασσα και ξαφνικά, χωρίς να καταλάβω τίποτα, ήρθε από πίσω και με άρπαξε κυριολεκτικά στο ισχίο. Ένας φίλος μου πρόλαβε μόνο να φωνάξει “έρχεται μια χελώνα πίσω σου”, αλλά όλα έγιναν μέσα σε δευτερόλεπτα», περιέγραψε.

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Στην προσπάθειά της να ξεφύγει, δαγκώθηκε και στο χέρι

Όταν η χελώνα την άρπαξε, η Ηλιάνα Ζέρβα προσπάθησε να την απομακρύνει βάζοντας το χέρι της στο στόμα της. Η κίνησή της αυτή είχε ως αποτέλεσμα να αφήσει το ισχίο της και να δαγκώσει το χέρι της.

«Εκεί έπαθα τη μεγαλύτερη ζημιά. Έχω κάταγμα στο μεσαίο δάχτυλο. Προσπαθούσα να της ανοίξω το στόμα γιατί φοβήθηκα ότι θα μου κόψει κομμάτι από το σώμα. Μόλις άφησε το ισχίο, κλείδωσε πάνω στο χέρι μου. Ό,τι έβρισκε μπροστά της το δάγκωνε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η τραγουδίστρια έδειξε και τα τραύματα που έχει υποστεί στα χέρια της, σημειώνοντας πως αρκετά από τα σημεία παραμένουν ακόμη πρησμένα. Παράλληλα, εξέφρασε την ανακούφισή της που τη στιγμή της επίθεσης δεν βρισκόταν κάποιο παιδί κοντά στη χελώνα.

«Κάνω τον σταυρό μου που δεν ήταν κάποιο παιδάκι εκείνη τη στιγμή μέσα στο νερό. Υπήρχαν οικογένειες δίπλα μας. Θα μπορούσε να είχε συμβεί το χειρότερο», πρόσθεσε.

«Δεν μου παρείχαν ούτε τις στοιχειώδεις πρώτες βοήθειες»

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Η Ηλιάνα Ζέρβα αναφέρθηκε και στην αντιμετώπιση που είχε μετά το περιστατικό, υποστηρίζοντας πως το παραθαλάσσιο κατάστημα της περιοχής δεν τη βοήθησε, παρά το γεγονός ότι είχε τραυματιστεί.

«Οι λουόμενοι έτρεξαν να με βοηθήσουν με πάγο και ό,τι μπορούσαν. Το μαγαζί όμως δεν έφερε ούτε μπεταντίν, ούτε οινόπνευμα. Ήταν σαν να ήταν κάτι συνηθισμένο», ανέφερε.

Τέλος, η τραγουδίστρια υποστήριξε ότι πληροφορήθηκε πως η συγκεκριμένη χελώνα έχει εξοικειωθεί με την ανθρώπινη παρουσία, καθώς φέρεται να την ταΐζουν συστηματικά.

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«Δεν κάνει να ταΐζουμε τις θαλάσσιες χελώνες. Έχω μάθει ότι κάποιοι της δίνουν καθημερινά ψάρια και έτσι έχει αλλάξει εντελώς η συμπεριφορά της. Σε άλλα σημεία της Μάνης υπάρχουν χελώνες που ζουν φυσιολογικά και δεν ενοχλούν κανέναν. Η συγκεκριμένη έχει μεγαλώσει πολύ και φαίνεται πως έχει μπερδέψει το ψάρι με τον άνθρωπο», είπε καταληκτικά.