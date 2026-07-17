Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ένας 66χρονος άνδρας επέστρεψε στο σπίτι του μετά από επίθεση που δέχθηκε από λυκόσκυλο στα Βριλήσσια το πρωί της Παρασκευής.

Το μεγαλόσωμο ζώο έσπασε την αλυσίδα του και προκάλεσε σοβαρά τραύματα στον άνδρα, ενώ οδήγησε στον θάνατο το μικρόσωμο κατοικίδιό του.

Ο τραυματίας νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο «Γ.

Γεννηματάς» φέροντας δαγκωματιές στο χέρι, στον μηρό, στην ωμοπλάτη και στο γόνατο.

Η 48χρονη ιδιοκτήτρια του λυκόσκυλου συνελήφθη από την αστυνομία και αντιμετωπίζει κατηγορίες για πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης και ζωοκτονία.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Στο σπίτι του επέστρεψε ο 66χρονος που δέχθηκε σφοδρή επίθεση από μεγαλόσωμο λυκόσκυλο στα Βριλήσσια και πλέον αναρρώνει, κουβαλώντας τόσο τα σοβαρά σωματικά τραύματα όσο και το ψυχολογικό βάρος της απώλειας του αγαπημένου του κατοικιδίου.

Από την επίθεση ο άνδρας τραυματίστηκε σε πολλά σημεία του σώματός του, ενώ το μικρόσωμο σκυλάκι που είχε μαζί του δεν κατάφερε να επιβιώσει, καθώς δέχθηκε θανάσιμα τραύματα.

Advertisement

Advertisement

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η κατάσταση του 66χρονου εξακολουθεί να είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένη. Εκτός από τα πολλαπλά τραύματα που υπέστη, βρίσκεται και σε πολύ δύσκολη ψυχολογική κατάσταση, καθώς έχασε τον τετράποδο σύντροφό του.

Το χρονικό της επίθεσης

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 7 το πρωί της Παρασκευής (17/7), στο κέντρο των Βριλησσίων. Η 48χρονη ιδιοκτήτρια του λυκόσκυλου είχε δέσει το ζώο έξω από φούρνο προκειμένου να μπει στο κατάστημα.

Την ίδια ώρα, ο 66χρονος πραγματοποιούσε την καθημερινή του βόλτα μαζί με το κατοικίδιό του, ένα σκυλάκι βάρους περίπου 2,5 κιλών. Καθώς πλησίαζε στον φούρνο, είδε το λυκόσκυλο, το οποίο είχε καταφέρει να σπάσει την αλυσίδα του, να ορμά προς το μέρος του και να τον ρίχνει στο έδαφος.

Το μεγαλόσωμο σκυλί επιτέθηκε τόσο στον ίδιο όσο και στο μικρό του κατοικίδιο. Ο 66χρονος υπέστη πολλαπλές δαγκωματιές και σοβαρούς τραυματισμούς, ενώ το σκυλάκι του τραυματίστηκε θανάσιμα. Λίγη ώρα αργότερα, στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς». Εκεί νοσηλεύτηκε με τραύματα στο χέρι, τον μηρό, την ωμοπλάτη και το γόνατο.

Βίντεο που παρουσίασε η ΕΡΤ καταγράφει τις στιγμές που ακολούθησαν το περιστατικό. Στα πλάνα διακρίνεται η κόρη της 48χρονης να απομακρύνει το λυκόσκυλο από το σημείο, ενώ αστυνομικοί της ΕΛ.ΑΣ. προχωρούν στη σύλληψη της ιδιοκτήτριάς του. Σε βάρος της 48χρονης σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης και ζωοκτονία, ενώ στη συνέχεια οδηγήθηκε στο Τμήμα Ασφαλείας της περιοχής προκειμένου να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία.