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Σκηνές αναστάτωσης σημειώθηκαν νωρίς το μεσημέρι της Δευτέρας 13 Ιουλίου στα Βριλήσσια, όταν ένα αυτοκίνητο προσέκρουσε στη γυάλινη πρόσοψη καταστήματος, προκαλώντας πανικό στην περιοχή.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το όχημα ήταν αυτόματο και η οδηγός φέρεται να μπέρδεψε τις ταχύτητες. Αντί να βάλει όπισθεν, το αυτοκίνητο κινήθηκε προς τα εμπρός, με αποτέλεσμα να καταλήξει μέσα στο κατάστημα.

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Οι περίοικοι και η ιδιοκτήτρια του καταστήματος αντίκρισαν εικόνες που προκάλεσαν σοκ, καθώς το όχημα εισέβαλε στην επιχείρηση, προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές στη γυάλινη πρόσοψη του καταστήματος γυναικείων ρούχων, που βρίσκεται επί της οδού Πεντέλης στα Βριλήσσια.

Δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί από το περιστατικό.