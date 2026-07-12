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Ένα ακόμη περιστατικό επικίνδυνης οδήγησης καταγράφηκε σε σήραγγα, με οδηγό να κινείται έχοντας ανοιχτές τόσο την πόρτα του οδηγού όσο και του συνοδηγού, αδιαφορώντας για την ασφάλεια των υπόλοιπων χρηστών του δρόμου.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, ο οδηγός συνέχισε κανονικά την πορεία του, παρά τον εμφανή κίνδυνο που δημιουργούσε. Μάλιστα, σύμφωνα με τις εικόνες, είχε τη μουσική στη διαπασών, ενώ η συμπεριφορά του ανάγκαζε τους υπόλοιπους οδηγούς να κρατούν αποστάσεις, καθώς ήταν αδύνατο να τον προσπεράσουν ή να κινηθούν δίπλα του με ασφάλεια.

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Το περιστατικό αποτελεί ακόμη ένα παράδειγμα επικίνδυνης παραβίασης του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και αναδεικνύει τους σοβαρούς κινδύνους που μπορεί να προκαλέσει η ανεύθυνη οδική συμπεριφορά, ιδιαίτερα σε κλειστούς οδικούς άξονες όπως οι σήραγγες.