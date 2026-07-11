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Η διατήρηση των διεσταλμένων κορών μειώνει την ταχύτητα προσαρμογής του αμφιβληστροειδούς στις απότομες εναλλαγές του φωτισμού κατά τη διάρκεια της διαδρομής.

Η μειωμένη συγκέντρωση και τα επιβραδυμένα αντανακλαστικά λόγω υπνηλίας αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων στους οδηγούς.

Παρά τους κινδύνους, ο ελληνικός Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας δεν προβλέπει ειδική απαγόρευση για τη χρήση γυαλιών ηλίου κατά την οδήγηση.

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Τα γυαλιά ηλίου αποτελούν απαραίτητο σύμμαχο για τους οδηγούς, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, όταν η έντονη ηλιοφάνεια δυσκολεύει την ορατότητα. Ωστόσο, η συνήθεια πολλών να τα φορούν συνεχώς, ακόμη και όταν οι συνθήκες φωτισμού δεν το επιβάλλουν, ενδέχεται να έχει αρνητικές συνέπειες.

Παρότι η πρακτική αυτή μοιάζει αθώα, μπορεί να επηρεάσει την ικανότητα των ματιών να προσαρμόζονται στις εναλλαγές του φωτισμού. Επιστημονικές μελέτες υποδεικνύουν ότι η παρατεταμένη χρήση γυαλιών ηλίου είναι πιθανό να προκαλέσει κόπωση των ματιών και να αυξήσει την υπνηλία, παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν την ασφάλεια κατά την οδήγηση.

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Η συνεχής χρήση γυαλιών ηλίου διατηρεί τις κόρες των ματιών διεσταλμένες για μεγάλο χρονικό διάστημα, καθώς το οπτικό σύστημα εκτίθεται σε μικρότερη ποσότητα φωτός. Αυτό μπορεί να μειώσει την ταχύτητα με την οποία ο αμφιβληστροειδής προσαρμόζεται όταν ο οδηγός βρεθεί ξαφνικά σε συνθήκες έντονου φωτισμού.

Παράλληλα, μελέτη που δημοσιεύθηκε στην Εθνική Βιβλιοθήκη Ιατρικής των ΗΠΑ επισημαίνει ότι η μειωμένη έκθεση στο φυσικό φως μπορεί να οδηγήσει σε κόπωση των ματιών και, σε ορισμένες περιπτώσεις, να προκαλέσει υπνηλία. Πρόκειται για έναν ιδιαίτερα επικίνδυνο παράγοντα όταν κάποιος βρίσκεται πίσω από το τιμόνι.

Τα στοιχεία του Ευρωβαρόμετρου για το 2023 αναδεικνύουν τη σοβαρότητα του προβλήματος. Σύμφωνα με την έρευνα, το 26% των Ελλήνων οδηγών δηλώνει ότι έχει αποκοιμηθεί έστω και για λίγα δευτερόλεπτα ενώ οδηγούσε, ενώ δύο στους δέκα αναφέρουν ότι έχουν εμπλακεί ή παραλίγο να εμπλακούν σε τροχαίο εξαιτίας της υπνηλίας.

Η υπνηλία μειώνει τη συγκέντρωση και επιβραδύνει τα αντανακλαστικά του οδηγού. Ακόμη και μια στιγμιαία απώλεια προσοχής αρκεί ώστε το όχημα να διανύσει αρκετά μέτρα χωρίς έλεγχο, αυξάνοντας σημαντικά τον κίνδυνο πρόκλησης ατυχήματος.

Όσον αφορά τη νομοθεσία, ο ελληνικός Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας δεν προβλέπει ειδική απαγόρευση για τη χρήση γυαλιών ηλίου κατά την οδήγηση. Σε ορισμένες χώρες, όμως, οι Αρχές μπορούν να επιβάλουν κυρώσεις όταν οι φακοί μειώνουν υπερβολικά την ορατότητα ή χρησιμοποιούνται σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, όπου ενδέχεται να επηρεάζουν την ασφαλή οδήγηση.