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Σοκ προκαλεί η είδηση ότι δύο γονείς από το Κάνσας κατηγορούνται ότι εγκατέλειψαν τα έξι παιδιά τους, ανάμεσά τους και δύο βρέφη, μέσα σε ένα αυτοκίνητο εν μέσω καύσωνα, ενώ οι ίδιοι βρισκόντουσαν σε εστιατόριο fast food.

Σύμφωνα με το New York Post, ο Μάικλ Κρούγκερ και η σύζυγός του Τίφανι Κρούγκερ συνελήφθησαν, καθώς τα παιδιά τους (δύο μωρά ηλικίας 7 μηνών, δύο παιδιά 2 ετών και 4 ετών και ένας 13χρονος έφηβος) περίμεναν μέσα στο αυτοκίνητο για 20 έως 30 λεπτά με ένα μόνο παράθυρο ανοιχτό και χωρίς κλιματισμό, σύμφωνα με το μέσο ενημέρωσης.

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Την ίδια μέρα, η θερμοκρασία στην πόλη πλησίασε τους 38 βαθμούς Κελσίου, με τον δείκτη δυσφορίας (λόγω ζέστης και υγρασίας) να ξεπερνά τους 38 βαθμούς.

Οι διασώστες που έσπευσαν στο σημείο ενημέρωσαν ότι δεν είναι ξεκάθαρο αν κάποιο από τα παιδιά παρουσίασε προβλήματα υγείας λόγω της ζέστης και μεταφέρθηκαν σε δομή προστασίας ανηλίκων.

Kansas parents allegedly left 6 kids, including 2 infants, in hot car while they dined at fast food chain https://t.co/Urvlm2gKoa pic.twitter.com/m9V2ODyd3d — New York Post (@nypost) July 13, 2026

Ο προειδοποίησε ότι τα παιδιά είναι πιο ευάλωτα στη ζέστη από τους ενήλικες, ειδικά μέσα σε οχήματα όπου οι θερμοκρασίες μπορούν γρήγορα να γίνουν επικίνδυνες.

«Η θερμοκρασία του σώματος ενός παιδιού ανεβαίνει τρεις έως πέντε φορές πιο γρήγορα από ό,τι ενός ενήλικα», δήλωσε ο Τσαντ Σκόβιλ από την Πυροσβεστική Υπηρεσία της Σαλίνα.

«Οι θερμοκρασίες μπορούν να φτάσουν σε θανατηφόρα επίπεδα μέσα στα αυτοκίνητα μέσα σε λίγα λεπτά», είπε ο Σκόβιλ. «Οτιδήποτε μπορεί να συμβεί ανά πάσα στιγμή. Ακόμα κι αν νομίζουμε ότι θα λείψουμε για λίγα λεπτά, δεν πρέπει να αφήνουμε παιδιά ή κατοικίδια χωρίς επίβλεψη σε σταθμευμένα οχήματα.».

Το να αφήνει κανείς το παράθυρο ελάχιστα ανοιχτό (μισάνοιχτο) δεν είναι αρκετό για να προστατεύσει τα παιδιά, σύμφωνα με το CDC (Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ).