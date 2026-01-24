Σοκ προκαλούν οι εικόνες από το πρωτοφανές επεισόδιο που σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου (24/1) έξω από υποκατάστημα των ΕΛΤΑ στα Βριλήσσια, όπου ένας άνδρας τραυμάτισε με το αυτοκίνητό του υπάλληλο μετά από διαπληκτισμό για ένα δέμα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας είχε διαφωνία για ένα δέμα με μια υπάλληλο του υποκαταστήματος, η οποία κλιμακώθηκε και μεταφέρθηκε και στον εξωτερικό χώρο, επί της οδού Αναπαύσεως.

Εκεί, η γυναίκα παρασύρθηκε από το αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο άνδρας είχε βρεθεί και χθες στο κατάστημα αλλά το δέμα δεν ήταν έτοιμο για παραλαβή. Επέστρεψε σήμερα και, κατά τις ίδιες μαρτυρίες, εκνευρισμένος παρέλαβε το πακέτο χωρίς να το υπογράψει και έφυγε.

Τότε, η υπάλληλος, όπως φαίνεται και από βίντεο που κατέγραψαν κάμερες της περιοχής, τον ακολούθησε στο εξωτερικό χώρο του υποκαταστήματος, ζητώντας του να το υπογράψει και ακολούθησε το περιστατικό.

H γυναίκα διακομίστηκε και νοσηλεύεται στο ΚΑΤ, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή της. Ο άνδρας, ο οποίος μετά το επεισόδιο έφυγε αλλά στη συνέχεια επέστρεψε στο σημείο, βρίσκεται στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ.