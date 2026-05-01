Άνω των δύο εκατομμυρίων ευρώ υπολογίζεται η αξία της ποσότητας ΣΚΑΝΚ (κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας) την οποία εντόπισαν και κατέσχεσαν τα στελέχη της Δίωξης Ναρκωτικών στο Λιμάνι της Ηγουμενίτσας.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, στην Αντιμετώπιση Οργανωμένου Εγκλήματος περιήλθαν πληροφορίες για τη μεταφορά μεγάλης ποσότητας ναρκωτικών με φορτηγό από Ισπανία μέσω Ιταλίας.

Advertisement

Advertisement

Οι αστυνομικοί στοχοποίησαν έναν οδηγό, υπήκοο Βουλγαρίας, ο οποίος φαινόταν να έχει παραλάβει χαρτικά από την πόλη της Βαλένθιας. Κατά τον έλεγχό τους είδαν ότι ορισμένες κούτες, εκτός από χαρτί κουζίνας και χαρτοπετσέτες, περιείχαν και αεροστεγείς συσκευασίες με τη ναρκωτική ουσία.

Κατά την καταμέτρηση των ναρκωτικών διαπίστωσαν ότι πρόκειται για μισό τόνο ΣΚΑΝΚ, αλλά δεν μπορούν να πουν με βεβαιότητα εάν ο τελικός προορισμός των ναρκωτικών ήταν η χώρα μας ή η Τουρκία, γιατί στη γείτονα η αξία του ΣΚΑΝΚ είναι πολλαπλάσια και αγγίζει τις 9.000 ευρώ το κιλό, ενώ στην Ελλάδα δεν ξεπερνά τις 5.000 ευρώ.