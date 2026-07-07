Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Γυναίκα εισέβαλε σε μίνι μάρκετ στη Λαμία και επιτέθηκε στην ιδιοκτήτρια λόγω οικονομικών διαφορών σχετικά με τη χρήση θέσεων στάθμευσης.

Η δράστις χτύπησε το θύμα στο κεφάλι και στον αυχένα με πλαστικό μπουκάλι, ενώ προκάλεσε παράλληλα υλικές φθορές στο κατάστημα.

Η ιδιοκτήτρια δέχθηκε απειλές κατά της ζωής της και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραύματα στο κεφάλι και προβλήματα όρασης.

Το περιστατικό καταγράφηκε από την αστυνομία, ενώ το θύμα υπέβαλε επίσημη μήνυση για σωματική βλάβη, εξύβριση και πρόκληση ζημιών.

Τρεις μάρτυρες που βρίσκονταν στο σημείο δήλωσαν πρόθυμοι να καταθέσουν στις αρχές για τα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν κατά τη διάρκεια της επίθεσης.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε στο κέντρο της Λαμίας με πρωταγωνίστρια μία γυναίκα που εισέβαλλε σε μίνι μάρκετ, και άρχισε να βιαιοπραγεί εις βάρος της ιδιοκτήτριας, τραβόντας την από τα μαλλιά, λόγω οικονομικών διαφορών που είχαν μεταξύ τους για τη χρήση θέσεων στάθμευσης από οχήματα.

Άγρια επίθεση με μπουκάλι σε ιδιοκτήτρια μίνι μάρκετ

Ειδικότερα, η ιδιοκτήτρια του μίνι μάρκετ είχε ήδη καταβάλει το τελευταίο χρηματικό ποσό που αντιστοιχούσε στη δική της αναλογία και είχε ενημερώσει σχετικά την γυναίκα, λέγοντάς της ότι δεν υπήρχε πλέον καμία οικονομική εκκρεμότητα από μέρους της.

Advertisement

Advertisement

Όπως είπε στο lamianow, περίπου στις 12.00 το μεσημέρι της Κυριακής η άλλη γυναίκα εμφανίστηκε στο κατάστημα και της ζήτησε χρήματα για τη στάθμευση των οχημάτων. Όπως αναφέρει, της απάντησε ότι είχε ήδη καταβάλει το ποσό που, σύμφωνα με την ίδια, της αναλογούσε.

Κατά την περιγραφή της καταγγέλλουσας, η γυναίκα αποχώρησε προσωρινά, αλλά λίγο αργότερα επέστρεψε στο κατάστημα. Ενώ καθόταν σε τραπεζάκι και μιλούσε το τηλέφωνο με την ανήλικη κόρη της, η γυναίκα κινήθηκε προς το μέρος της, την άρπαξε αιφνιδιαστικά από τα μαλλιά και άρχισε να τη χτυπά και να την βρίζει.

Σύμφωνα με όσα περιγράφει, δέχθηκε χτυπήματα στο κεφάλι, ενώ άρχισε να φωνάζει καλώντας σε βοήθεια και ζητώντας να ειδοποιηθεί η Αστυνομία. Κατά την καταγγελία της, κατάφερε να βγει από το κατάστημα, ωστόσο η γυναίκα φέρεται να πήρε ένα πλαστικό μπουκάλι κρασί από το μίνι μάρκετ και να τη χτύπησε στον αυχένα.

Ακόμη η γυναίκα την οποία καταγγέλλει προκάλεσε ζημιές στο εσωτερικό του καταστήματος, πετώντας προϊόντα στο πάτωμα, ανοίγοντας μπουκάλια κρασιού και προκαλώντας φθορές σε συσκευές και αντικείμενα.

Η ιδιοκτήτρια του καταστήματος καταγγέλλει, επίσης, ότι κατά τη διάρκεια του περιστατικού δέχθηκε απειλές κατά της ζωής της. Όπως αναφέρει, η γυναίκα αποχώρησε, αλλά πέρασε ξανά λίγη ώρα αργότερα, σταμάτησε μπροστά από το μίνι μάρκετ και επανέλαβε τις απειλές. Παράλληλα, ισχυρίζεται ότι το συγκεκριμένο περιστατικό εκτυλίχθηκε μπροστά σε τρεις μάρτυρες, οι οποίοι, σύμφωνα με την ίδια, δήλωσαν πρόθυμοι να καταθέσουν για όσα αντιλήφθηκαν. Όπως αναφέρει, κάλεσε το «100» και αστυνομικοί έφθασαν περίπου 20 λεπτά αργότερα, καταγράφοντας την κατάσταση στην οποία βρισκόταν το κατάστημα.

Η καταγγέλλουσα αναφέρει ότι, αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και έχασε τις αισθήσεις της, με αποτέλεσμα όπως δηλώνει να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Όπως σημειώνει μάλιστα, φέρει τραύματα στο κεφάλι και στον αυχένα, ενώ αντιμετωπίζει και πρόβλημα όρασης από το ένα μάτι. Σημείωσε μάλιστα πως ότι επρόκειτο να εξεταστεί εκ νέου από γιατρούς και ότι ενδεχομένως να χρειαζόταν να μεταφερθεί σε νοσοκομείο της Λάρισας.

Advertisement

Η ίδια ισχυρίζεται ακόμη ότι, από το τράβηγμα, ξεριζώθηκε τμήμα των μαλλιών της και ότι οι αστυνομικοί εντόπισαν τούφα μαλλιών στο πάτωμα του καταστήματος.

«Αν το μπουκάλι ήταν γυάλινο, σήμερα θα άφηνα το παιδί μου ορφανό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ιδιοκτήτρια έχει ήδη προχωρήσει στην υποβολή μήνυσης σε βάρος της γυναίκας, περιγράφοντας στις αστυνομικές αρχές, μεταξύ άλλων, σωματική επίθεση, εξύβριση, απειλές και πρόκληση φθορών.

Advertisement