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Συγκλονίζουν οι νέες αποκαλύψεις για τον τραγικό θάνατο της 31χρονης Μπρίτανι Κλαρκ, η οποία έχασε τη ζωή της έπειτα από επίθεση αλιγάτορα ενώ κολυμπούσε σε ποτάμι της Φλόριντα μαζί με τον σύντροφό της και τη συγκάτοικό της.

Ο πατέρας της άτυχης γυναίκας, ο 57χρονος Ρόμπερτ, περιέγραψε τις δραματικές στιγμές κατά τις οποίες ενημερώθηκε για την επίθεση, αποκαλύπτοντας ότι δεχόταν τηλεφώνημα από τη συγκάτοικο της κόρης του όσο εκείνη ακόμη πάλευε να κρατηθεί στη ζωή.

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«Την Κυριακή δέχθηκα ένα τηλεφώνημα από τη συγκάτοικο της Μπρίτανι, την Τζέιντεν. Μου εξηγούσε τι συνέβαινε εκείνη τη στιγμή. Προσπαθούσαν να την κρατήσουν στη ζωή, περιμένοντας να φτάσουν οι διασώστες», δήλωσε στη New York Post.

«Αστειευόμασταν ότι υπήρχε αλιγάτορας»

Ιδιαίτερα σοκαριστική είναι και η μαρτυρία της συγκάτοικου και στενής φίλης της 31χρονης, Τζέιντεν Ερνάντες, η οποία βρισκόταν μαζί της όταν σημειώθηκε η επίθεση.

Σε μία συγκινητική ανάρτηση στο Facebook αποκάλυψε ότι λίγα μόλις λεπτά πριν από την τραγωδία οι τρεις τους είχαν αστειευτεί για το ενδεχόμενο να υπάρχει αλιγάτορας κάτω από το νερό.

«Υπήρχαν φυσαλίδες μέσα στο μικρό τρίγωνο που είχαμε σχηματίσει με τα σώματά μας στο νερό και σχολίασα πως ίσως να ήταν ένας αλιγάτορας που κρυβόταν. Ο Τσανς κολύμπησε ακριβώς από πάνω για να μας δείξει ότι δεν υπήρχε τίποτα και πράγματι δεν υπήρχε τίποτα. Η Μπριτ είπε ότι νόμιζε πως ο Τσανς θα έκανε πως του επιτέθηκε κάτι κι όλοι γελάσαμε. Ήταν απλώς ένα αστείο. Και λίγα μόλις λεπτά αργότερα, η καλύτερή μου φίλη δέχτηκε επίθεση», έγραψε.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία, ενώ οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν να διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας.