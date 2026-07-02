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Ο καλλιτέχνης και η εταιρεία του υποχρεούνται να καταβάλουν αποζημίωση ύψους 12,9 εκατομμυρίων δολαρίων για αμέλεια και τις σοβαρές σωματικές βλάβες της παθούσας.

Η Μαρία Αβίλα υπέστη μόνιμη παραμόρφωση στο πρόσωπο, νευρικές βλάβες και απώλεια όρασης μετά την επίθεση από τον καυκάσιο ποιμενικό του Μπράουν στην κατοικία του στην Καλιφόρνια.

Κατά τη διάρκεια της δίκης, αποκαλύφθηκε ότι ο τραγουδιστής εγκατέλειψε το σημείο του συμβάντος χωρίς να προσφέρει βοήθεια στην τραυματισμένη γυναίκα.

Επιπλέον, το δικαστήριο επιδίκασε αποζημίωση 885.000 δολαρίων στην αδελφή της Μαρία Αβίλα, η οποία βρισκόταν επίσης στον χώρο κατά την επίθεση.

Ο Μπράουν ισχυρίστηκε ότι ο σκύλος προοριζόταν αποκλειστικά για λόγους ασφαλείας, ωστόσο οι ένορκοι απέρριψαν τους ισχυρισμούς του σχετικά με την ευθύνη του περιστατικού.

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O Αμερικανός τραγουδιστής, χορευτής και επιχειρηματίας Κρις Μπράουν κρίθηκε υπεύθυνος για επίθεση σκύλου στην οικιακή βοηθό του στο σπίτι του το 2020, από την οποία τραυματίστηκε σοβαρά στον πρόσωπο, «με αποτέλεσμα να παραμορφωθεί».

Έπειτα από δίκη δύο εβδομάδων στο Λος Άντζελες, οι ένορκοι δικαίωσαν τη Mαρία Aβίλα, η οποία δέχθηκε επίθεση από έναν καυκάσιο ποιμενικό βάρους περίπου 90 κιλών, ιδιοκτησίας του Μπράουν, ενώ άδειαζε τα σκουπίδια στην κατοικία του στην περιοχή Ταρζάνα της Καλιφόρνια.

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Σύμφωνα με το αμερικανικό περιοδικό Billboard, ο Μπράουν και η εταιρεία του Black Pyramid LLC υποχρεώθηκαν να καταβάλουν στην Αβίλα αποζημίωση ύψους 12,9 εκατομμυρίων δολαρίων (περίπου 9,7 εκατ. λιρών) για αμέλεια.

Η Aβίλα δήλωσε ότι ο σκύλος, ονόματι Hades, της έκοψε «μεγάλα τμήματα του δέρματός της», με αποτέλεσμα να υποστεί μόνιμη παραμόρφωση στο πρόσωπο, εκτεταμένες ουλές, απώλεια όρασης και νευρικές βλάβες.

Ο Μπράουν υποστήριξε ότι ο σκύλος βρισκόταν αποκλειστικά για λόγους ασφαλείας και δεν αποτελούσε προσωπικό του κατοικίδιο.

Chris Brown has been found liable for more than $13.9 million after a Los Angeles jury ruled in favor of his former housekeeper, who was permanently disfigured in a 2020 dog attack involving his 200-pound Caucasian Shepherd, Hades.



According to the lawsuit, Brown fled the scene… pic.twitter.com/k7YexdcNHn — Pop Cruise (@PopCruiseHQ) July 1, 2026

Κατά τη διάρκεια της δίκης, οι ένορκοι δέχθηκαν καταθέσεις σύμφωνα με τις οποίες, αντί να καλέσει τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ή να παράσχει ο ίδιος βοήθεια στην Αβίλα, ο Μπράουν εγκατέλειψε το σημείο αμέσως μετά την επίθεση, όπως μετέδωσε το Rolling Stone.

Σύμφωνα με τις ίδιες καταθέσεις, άφησε τους υπαλλήλους του να φροντίσουν την τραυματισμένη γυναίκα, καθώς φοβόταν ότι θα δημιουργούνταν «επικοινωνιακός σάλος» εάν ακουγόταν η φωνή του στην κλήση στο 911 ή αν βρισκόταν στο σημείο κατά την άφιξη της αστυνομίας.

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Ο Μπράουν κατέθεσε ότι ετοιμαζόταν να κάνει μπάνιο όταν άκουσε τον σκύλο να γρυλίζει και κατέβηκε στον κάτω όροφο, όπου βρήκε την Αβίλα ακίνητη και αιμόφυρτη.

«Το αίμα με τρόμαξε», είπε, προσθέτοντας ότι βρισκόταν «σε κατάσταση σοκ» όταν ακολούθησε τη συμβουλή του μάνατζερ του να αποχωρήσει από το σημείο πριν φτάσουν οι διασώστες.

Ο τραγουδιστής είχε παραδεχθεί μέρος της ευθύνης του πριν από την έναρξη της δίκης, ωστόσο αμφισβήτησε τη σοβαρότητα των τραυμάτων της Aβίλα και υποστήριξε ότι και η ίδια έφερε μέρος της ευθύνης για το περιστατικό.

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Ο ίδιος δήλωσε ότι είχε προειδοποιήσει την οικιακή βοηθό και την αδελφή της, πως οι σκύλοι δεν ήταν «σε καμία περίπτωση» φιλικοί και ότι δεν έπρεπε να βγαίνουν έξω, παρά μόνο όταν ήταν παρόν το προσωπικό ασφαλείας.

Οι δύο οικιακές βοηθοί αρνήθηκαν ότι πραγματοποιήθηκε τέτοια συζήτηση με τον Μπράουν, επισημαίνοντας ότι το γλωσσικό χάσμα καθιστούσε μία τέτοια επικοινωνία απίθανη.

Ο Μπράουν υποστήριξε ακόμη ότι ο σκύλος είχε αγοραστεί και φροντιζόταν από τους φύλακες ασφαλείας για την προστασία της κατοικίας από διαρρήξεις, λέγοντας στους ενόρκους: «Αντιμετωπίζω πολλές περιπτώσεις ανθρώπων που με παρακολουθούν εμμονικά».

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Η Αβίλα, καταθέτοντας στα ισπανικά μέσω διερμηνέα, δήλωσε στο δικαστήριο ότι φέρει σοβαρές ουλές στο πρόσωπο και στο αριστερό της χέρι, ενώ έχει περιορισμένη κινητικότητα, καθώς οι χειρουργοί χρησιμοποίησαν δέρμα από την κοιλιακή της χώρα για να αποκαταστήσουν το τραυματισμένο άκρο.

Το Rolling Stone ανέφερε ότι η Aβίλα έδειξε στους ενόρκους «ένα μοτίβο ουλών που εκτεινόταν από κάτω από το αριστερό της μάτι έως το μέτωπό της», καθώς και το «ανάγλυφο και ανώμαλο δέρμα» στον πήχη της.

Η ίδια κατέθεσε επίσης, ότι δεν έχει καταφέρει να επιστρέψει στη δουλειά της ως οικιακή βοηθός, καθώς έχει χάσει σημαντικό μέρος της δύναμης του χεριού της, ενώ πάσχει και από μετατραυματικό στρες που δεν της επιτρέπει να βρίσκεται κοντά σε σκύλους.

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🚨 Court Orders Chris Brown to Pay $13 Million in Damages



A California court has ordered singer Chris Brown and his company, Black Pyramid LLC, to pay nearly $13 million in damages after former housekeeper Maria Avila was mauled by his 200-pound Caucasian Shepherd guard dog,… pic.twitter.com/8DcXLWNzqe Advertisement July 1, 2026

Παράλληλα, επιδικάστηκε αποζημίωση ύψους 885.000 δολαρίων και στην αδελφή της, Πατρίσια Aβίλα, η οποία επίσης εργαζόταν στο σπίτι όταν σημειώθηκε η επίθεση.

Ο Κρις Μπράουν πραγματοποιεί αυτή την περίοδο περιοδεία στις Ηνωμένες Πολιτείες μαζί με τον τραγουδιστή της R&B Usher. Παράλληλα, έχει προγραμματιστεί να δικαστεί στο Ηνωμένο Βασίλειο τον Οκτώβριο για φερόμενη επίθεση με μπουκάλι σε μουσικό παραγωγό μέσα σε νυχτερινό κέντρο το 2023.

Με πληροφορίες από BBC

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