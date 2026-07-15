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Τζιν Κάρολ αποζημίωση ύψους άνω των 5,62 εκατομμυρίων δολαρίων για σεξουαλική κακοποίηση και δυσφήμιση.

Η πληρωμή περιλαμβάνει το αρχικό ποσό των 5 εκατομμυρίων δολαρίων που επιδικάστηκε από ενόρκους το 2023, συν τους δεδουλευμένους τόκους.

Ο δικαστής διέταξε την καταβολή των χρημάτων μετά την απόρριψη του αιτήματος του Τραμπ από το Ανώτατο Δικαστήριο για επανεξέταση της υπόθεσης.

Οι δικηγόροι της Κάρολ επιβεβαίωσαν την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ενώ η νομική ομάδα του Τραμπ αρνήθηκε να σχολιάσει το γεγονός.

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ αντιμετωπίζει επίσης έφεση για άλλη δικαστική απόφαση που του επιδίκασε αποζημίωση 84 εκατομμυρίων δολαρίων για δυσφήμιση.

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Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατέβαλε στη συγγραφέα Ε. Τζιν Κάρολ αποζημίωση ύψους άνω των 5 εκατομμυρίων δολαρίων, τρία χρόνια αφότου κρίθηκε υπεύθυνος για σεξουαλική κακοποίηση και δυσφήμισή αυτής στο πλαίσιο αστικής δίκης, όπως επιβεβαίωσαν οι δικηγόροι της.

«Σήμερα, με ικανοποίηση ανακοινώνουμε ότι έλαβε την αποζημίωση που της επιδίκασε το σώμα των ενόρκων ως αποτέλεσμα της ετυμηγορίας», δήλωσε την Τρίτη η Ρομπέρτα Κάπλαν, δικηγόρος της Κάρολ.

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Ο Τραμπ, σύμφωνα με το BBC, επιδίωκε να καθυστερήσει την πληρωμή, προκειμένου να ζητήσει από το Ανώτατο Δικαστήριο να επανεξετάσει την απόφασή που είχε λάβει και αρνιόταν να εξετάσει την προσφυγή του κατά της αρχικής απόφασης.

Ωστόσο, την περασμένη εβδομάδα, ο δικαστής που χειριζόταν την υπόθεση διέταξε την καταβολή της αποζημίωσης.

Εκπρόσωπος της νομικής ομάδας του Τραμπ αρνήθηκε να σχολιάσει την πληρωμή.

Σε ανακοίνωσή της, η νομική ομάδα της Κάρολ επιβεβαίωσε ότι η πελάτισσά τους έλαβε ποσό άνω των 5,62 εκατομμυρίων δολαρίων – το ποσό των 5 εκατομμυρίων που επιδικάστηκε ως αποζημίωση, πλέον των τόκων που συσσωρεύτηκαν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της έφεσης.

Η Κάρολ, πρώην αρθρογράφος περιοδικών και πλέον 82 ετών, κατηγόρησε τον Τραμπ ότι της επιτέθηκε στα μέσα της δεκαετίας του 1990 στο δοκιμαστήριο του πολυκαταστήματος Bergdorf Goodman στο Μανχάταν και ότι αργότερα τη δυσφήμισε μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα του, Truth Social, το 2022, με την οποία διέψευδε τους ισχυρισμούς της.

Το 2023, ένα δικαστήριο ενόρκων της Νέας Υόρκης επιδίκασε ομόφωνα στην Κάρολ την αποζημίωση για την αξίωσή της. Ο Τραμπ αρνήθηκε τους ισχυρισμούς.

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Ο Τραμπ κατέθεσε την αποζημίωση σε έναν λογαριασμό που ελέγχεται από το δικαστήριο λίγο μετά την ετυμηγορία και φυλάσσονταν εκεί όσο διεξαγόταν η διαδικασία των εφέσεων.

Οι δικηγόροι του Τραμπ καταδίκασαν την απόφαση του δικαστή ότι πρέπει να πληρώσει, αποκαλώντας την υπόθεση «φάρσα» και «κυνήγι μαγισσών», το οποίο, όπως ισχυρίστηκαν, χρηματοδοτήθηκε από τους Δημοκρατικούς.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα ισχυριστεί ότι ο δικαστής Λιούις Κάπλαν, ο οποίος προήδρευσε της αστικής δίκης, παραδέχτηκε εσφαλμένα στοιχεία που προκατέλαβαν τους ενόρκους εναντίον του. Ένα ομοσπονδιακό εφετείο συμφώνησε με την ετυμηγορία των ενόρκων πέρυσι και δήλωσε ότι ο Κάπλαν δεν έκανε λάθη που θα δικαιολογούσαν νέα δίκη. Το Ανώτατο Δικαστήριο απέρριψε τον περασμένο μήνα το αίτημα του Τραμπ να εξετάσει την υπόθεση, ανοίγοντας τον δρόμο για την καταβολή των χρημάτων στην Κάρολ.

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Η Κάρολ χαιρέτισε την απόφαση εκείνη την εποχή, γράφοντας στο ιστολόγιό της στο Substack: «ΝΙΚΗΣΑΜΕ!» «Αυτή η νίκη είναι για κάθε γυναίκα στον κόσμο!».

Ο Τραμπ έχει επίσης ασκήσει έφεση κατά της απόφασης άλλου σώματος ενόρκων το 2024, η οποία έκρινε τον πρόεδρο των ΗΠΑ υπεύθυνο για τη δυσφήμιση της Κάρολ σε ξεχωριστή περίπτωση και της επιδίκασε αποζημίωση ύψους σχεδόν 84 εκατομμυρίων δολαρίων. Σώμα ομοσπονδιακών δικαστών απέρριψε την έφεσή του πέρυσι.

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