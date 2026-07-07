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Οι δικαστές έκριναν ότι οι δηλώσεις του εισαγγελέα αναπαρήγαγαν σεξιστικά στερεότυπα και υποβάθμιζαν τη βία, προκαλώντας περαιτέρω θυματοποίηση στην καταγγέλουσα.

Το Δικαστήριο διαπίστωσε ότι οι ιταλικές αρχές απέτυχαν να διεξάγουν μια αποτελεσματική έρευνα για την ενδοοικογενειακή βία, παραβιάζοντας την απαγόρευση της εξευτελιστικής μεταχείρισης.

Η απόφαση επιβάλλει στην Ιταλία την καταβολή αποζημίωσης ύψους 60.000 ευρώ στην καταγγέλουσα και στα δύο παιδιά της για την ανεπαρκή προστασία τους.

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Η Ιταλία διατάχθηκε να αποζημιώσει γυναίκα, αφού καταγγελίες για βιασμό από τον σύντροφό της απορρίφθηκαν ως «φυσιολογικές».

ο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου διέταξε το ιταλικό κράτος να καταβάλει αποζημίωση σε μια γυναίκα, της οποίας οι καταγγελίες για επανειλημμένους βιασμούς από τον σύντροφό της είχαν απορριφθεί από εισαγγελέα με το σκεπτικό ότι τέτοιες συμπεριφορές είναι «φυσιολογικές» για άνδρες που προσπαθούν να κάμψουν την αντίσταση «κουρασμένων» γυναικών.

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Το Δικαστήριο, όπως αναφέρει ο Guardian, έκρινε ότι οι εν λόγω δηλώσεις αναπαρήγαγαν «σεξιστικά στερεότυπα» και υποβάθμιζαν τη βία λόγω φύλου, με αποτέλεσμα η γυναίκα να υποστεί περαιτέρω θυματοποίηση.

Το Δικαστήριο έκρινε επίσης ότι ο εισαγγελέας –και κατ’ επέκταση το ιταλικό δικαστικό σύστημα– απέτυχε να διενεργήσει άμεση, εμπεριστατωμένη και αποτελεσματική έρευνα, όπως απαιτείται σε περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας.

Η απόφαση δεν ανέφερε το φύλο του εισαγγελέα, ωστόσο η Όντρι Ουμπέντα –η Γαλλίδα υπήκοος που προέβη στις καταγγελίες κατά του νυν πρώην συντρόφου της– έχει μιλήσει για το «σοκ» που ένιωσε όταν ανακάλυψε ότι επρόκειτο για γυναίκα.

Η υπόθεση ανάγεται στον Απρίλιο του 2021, όταν η Ουμπέντα –η οποία ζούσε με τον Ιταλό σύντροφό της στην περιοχή Αβελίνο της νότιας Ιταλίας– κατήγγειλε στην αστυνομία ότι της είχε ασκήσει σωματική και ψυχολογική βία στην ίδια και στα δύο παιδιά τους.

Στην καταγγελία αναφερόταν, μεταξύ άλλων, ότι ο άνδρας φέρεται να τη βίασε κατ’ επανάληψη και να της έβαλε μαχαίρι στον λαιμό –παρουσία δύο μαρτύρων– αφήνοντας να εννοηθεί ότι η υπόθεσή της θα κατέληγε στις εφημερίδες, όπως άλλες περιπτώσεις γυναικοκτονιών.

Αργότερα την ίδια χρονιά, ο εισαγγελέας που ήταν υπεύθυνος για την έρευνα ζήτησε την αρχειοθέτηση της υπόθεσης, χαρακτηρίζοντας το περιστατικό με το μαχαίρι «κακόγουστο αστείο» και υποστηρίζοντας ότι η σωματική βία που ασκήθηκε στα παιδιά ήταν απλώς πειθαρχικού χαρακτήρα και δεν υπερέβαινε τα όρια της γονικής εξουσίας.

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Ο εισαγγελέας δήλωσε ότι ήταν δύσκολο να διαπιστωθεί αν είχε τελεστεί βιασμός, καθώς ο άνδρας ενδέχεται να μην είχε αντιληφθεί την έλλειψη συναίνεσης εκ μέρους της συντρόφου του, «δεδομένου ότι είναι φυσιολογικό για τους άνδρες να χρειάζεται να υπερνικήσουν ένα ελάχιστο επίπεδο αντίστασης, το οποίο κάθε γυναίκα τείνει να προβάλλει όταν είναι κουρασμένη από την καθημερινότητα και ο άνδρας προβαίνει σε σεξουαλική προσέγγιση».

Το αίτημα τελικά απορρίφθηκε και στην υπόθεση ορίστηκε νέος εισαγγελέας.

Ο κατηγορούμενος δικάστηκε και καταδικάστηκε σε φυλάκιση τεσσάρων ετών και έξι μηνών από πρωτοβάθμιο δικαστήριο αλλά παραμένει ελεύθερος, καθώς έχει ασκήσει έφεση κατά της απόφασης.

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Το ΕΔΔΑ διέταξε το ιταλικό κράτος να καταβάλει περίπου 60.000 ευρώ στην καταγγέλουσα και τα δύο παιδιά της, που διέμεναν σε ξενώνα φιλοξενίας επί τρία έτη, κρίνοντας ότι οι αρχές παραβίασαν την «απαγόρευση της απάνθρωπης και εξευτελιστικής μεταχείρισης» απέναντι στα θύματα ενδοοικογενειακής βίας, καθώς δεν έλαβαν επαρκή μέτρα, όπως η παραχώρηση οικογενειακής κατοικίας ή η έγκριση του αιτήματός τους να μετεγκατασταθούν στη Γαλλία.

Μιλώντας στον ιταλικό Τύπο τις τελευταίες ημέρες, η Ουμπέντα Ubeda δήλωσε ότι η απόφαση αποτελεί «δικαίωση» και «νίκη για όλες τις γυναίκες».

Η ίδια δήλωσε στην εφημερίδα La Repubblica: «Όταν ο δικηγόρος μου εξήγησε ότι ένας δικαστής είχε απαλλάξει τον πρώην σύντροφό μου επικαλούμενος την εικόνα ενός άνδρα που οφείλει να υπερνικήσει την αντίσταση μιας γυναίκας για να συνευρεθεί ερωτικά μαζί της, ένιωσα να πληγώνομαι ξανά. Σοκαρίστηκα όταν έμαθα στη συνέχεια ότι τα λόγια αυτά προέρχονταν από γυναίκα εισαγγελέα».

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