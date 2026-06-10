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Στα δικαστήρια επέστρεψε ο Ίκερ Κασίγιας, διεκδικώντας αποζημίωση ύψους 3,7 εκατομμυρίων ευρώ από την ασφαλιστική εταιρεία Fidelidade και την Πόρτο, για το οξύ έμφραγμα που υπέστη τον Μάιο του 2019 όταν αγωνιζόταν στην πορτογαλική ομάδα.

Ο πρώην διεθνής τερματοφύλακας κατέθεσε ενώπιον του Εργατικού Δικαστηρίου του Πόρτο, υποστηρίζοντας ότι το σοβαρό καρδιακό επεισόδιο σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της προπόνησης στις εγκαταστάσεις του συλλόγου και πως του προκάλεσε μόνιμες επαγγελματικές και σωματικές επιπτώσεις.

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Η δικαστική διαμάχη ξεκίνησε το 2021, με τον Κασίγιας να υποστηρίζει ότι πλέον αντιμετωπίζει προβλήματα που δεν του επιτρέπουν να επιστρέψει πλήρως τις δραστηριότητές του. Από την πλευρά τους, η ασφαλιστική εταιρεία και η Πόρτο υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχουν αποδείξεις πως η έντονη σωματική καταπόνηση στην προπόνηση προκάλεσε άμεσα το έμφραγμα.

Τι υποστηρίζει ο Κασίγιας για την ημέρα του εμφράγματος

Κατά την κατάθεσή του, ο Ισπανός περιέγραψε ως απολύτως φυσιολογική την ημέρα του περιστατικού. Όπως ανέφερε, αφού άφησε τα παιδιά του στο σχολείο πήγε στις εγκαταστάσεις της ομάδας, πήρε πρωινό και ξεκίνησε πρόγραμμα εκγύμνασης. Λίγο αργότερα αισθάνθηκε έντονη πίεση στο στήθος, αναγκάστηκε να ξαπλώσει και τελικά διακομίστηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου του παρασχέθηκαν οι απαραίτητες ιατρικές φροντίδες.

Ο Κασίγιας τόνισε ενώπιον του δικαστηρίου ότι το έμφραγμα άλλαξε ριζικά τη ζωή του. Εξήγησε πως χρειάστηκε να περάσουν επτά μήνες μέχρι να αισθανθεί ξανά καλά σωματικά, ενώ σήμερα μπορεί να γυμνάζεται και να παίζει περιστασιακά padel, αλλά δεν είναι σε θέση να τρέξει.

Παρότι συμμετέχει σε φιλικούς αγώνες των παλαιμάχων της Ρεάλ Μαδρίτης, ξεκαθάρισε ότι πρόκειται για αναμετρήσεις χωρίς την ένταση και τις απαιτήσεις του επαγγελματικού ποδοσφαίρου.

Στη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, η ασφαλιστική εταιρεία αμφισβήτησε τους ισχυρισμούς του, υποστηρίζοντας ότι ενδεχομένως παράγοντες του προσωπικού του τρόπου ζωής, όπως η κατανάλωση αλκοόλ ή τα αυξημένα επίπεδα χοληστερόλης, να συνέβαλαν στο πρόβλημα υγείας του. Η ίδια πλευρά είχε διατυπώσει αντίστοιχους ισχυρισμούς και στο παρελθόν.

Λίγους μήνες μετά το σοβαρό καρδιακό επεισόδιο, ο Ίκερ Κασίγιας ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την ενεργό δράση, βάζοντας τέλος σε μια σπουδαία καριέρα.