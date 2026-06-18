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Δικηγόρος από τη Θεσσαλονίκη τον οποίο ο ΔΕΔΔΗΕ αρχικά κατηγόρησε για ρευματοκλοπή στο σπίτι του, εκ των υστέρων όμως ακύρωσε τις απαιτήσεις σε βάρος του, αποζημιώθηκε για ηθική βλάβη, λόγω διακοπής της ηλεκτροδότησης.

«Είναι σαφές ότι η ταλαιπωρία που υπέστη του προκάλεσε ηθική βλάβη, για την αποκατάσταση της οποίας εύλογο είναι να του καταβληθεί χρηματικό ποσό», αναφέρεται στην απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.

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Σύμφωνα με την ιστοσελίδα voria.gr, ο ίδιος δικηγόρος, έχει καταθέσει και άλλη αγωγή σε βάρος του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) διεκδικώντας τόσο το ποσό που αναγκάστηκε να καταβάλει ως υποτιθέμενη οφειλή ρεύματος από ρευματοκλοπή, όσο και για ηθική βλάβη.

Τον Ιανουάριο του 2025 κλήθηκε από τον ΔΕΔΔΗΕ να καταβάλει ποσό 2.500 ευρώ ως οφειλή ρευματοκλοπής από τον Σεπτέμβριο του 2019 μέχρι τον Αύγουστο του 2024. Όπως καταγράφεται στην απόφαση του δικαστηρίου δεν κλήθηκε όταν έγινε έλεγχος, παρά τη σαφή υποχρέωση του ΔΕΔΔΗΕ και κλήθηκε μόνον όταν εξετάστηκε ο μετρητής στις εγκαταστάσεις του Διαχειριστή.

Αμφισβήτησε άμεσα τη ρευματοκλοπή και δέχτηκε με επιφύλαξη να πληρώσει τις οκτώ δόσεις για να μην του κόψουν το ρεύμα. Η ρητή επιφύλαξή του εκφράστηκε με εξώδικο που έστειλε στον ΔΕΔΔΗΕ τον Φεβρουάριο του 2025. «Ο καταναλωτής αμφισβήτησε την καταλογισθείσα σε αυτόν οφειλή και δήλωσε ότι θα καταβάλει το αιτούμενο ποσό επιφυλασσόμενος για την αναζήτησή της», τονίζεται στην απόφαση. Κατέβαλε την τελευταία δόση στις 15 Σεπτεμβρίου 2025 τηρώντας το χρονοδιάγραμμα με μία απόκλιση πέντε ημερών στην καταβολή κάθε δόσης. Παρά την καταβολή της τελευταίας δόσης ο ΔΕΔΔΗΕ του έκοψε το ρεύμα στις 16 Σεπτεμβρίου 2025 ακριβώς την επόμενη μέρα, ενέργεια που ο ίδιος όπως αναφέρει στην αγωγή του κρίνει εκδικητική. «Ο ΔΕΔΔΗΕ ισχυρίζεται ότι η διακοπή έλαβε χώρα κατόπιν αυτοματοποιημένης εντολής, ο ισχυρισμός όμως δεν κρίνεται από το παρόν δικαστήριο πειστικός», αναφέρεται στην απόφαση που εξηγεί ότι ο ΔΕΔΔΗΕ δεν διέκοπτε τη ρευματοδότηση στην καθυστέρηση των πέντε ημερών καταβολής των δόσεων όμως το έκανε στην τελευταία δόση και αφού είχε εξοφληθεί. «Αναιτιολόγητα και καταχρηστικά δεν επέδειξε ανοχή ενώ είχε απομείνει προς καταβολή ένα ελάχιστο, συγκριτικά με το αρχικό, ποσό», υπογραμμίζεται στην απόφαση.

Ο καταναλωτής μιλώντας στη voria.gr σχολίασε: «Ουσιαστικά αναγνωρίζει το δικαστήριο τον παράνομο τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρεται ο ΔΕΔΔΗΕ. Η ηθική βλάβη για να επιδικαστεί γίνεται μόνον όταν υπάρχει αδικοπραξία. Εάν έκανα και μήνυση θα ήταν και ποινικό αδίκημα και θα πήγαιναν κατηγορούμενοι».

Αντίστοιχη απόφαση αποζημίωσης λόγω ηθικής βλάβης έχει εκδοθεί και για υπέργηρη καταναλώτρια που επίσης κατηγορήθηκε από τον ΔΕΔΔΗΕ για ρευματοκλοπή. Το Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης έκρινε ότι πρέπει να της επιστραφεί όλο το ποσό που κατέβαλε ως οφειλή ρευματοκλοπής και ένα επιπλέον ποσό για ηθική βλάβη. Η απόφαση ελήφθη ερήμην του ΔΕΔΔΗΕ όμως το δικαστήριο έλαβε υπόψη της προτάσεις του εκπροσώπου του διαχειριστή, όπως και της ηλικιωμένης.

Οι εκπρόσωποι του ΔΕΔΔΗΕ παρ’ ότι κατηγόρησαν τον καταναλωτή για ρευματοκλοπή, παρ’ ότι εισέπραξαν όλο το ποσό που όρισαν ως οφειλή από ρευματοκλοπή, τρεις μήνες μετά την καταβολή και της τελευταίας δόσης έστειλαν έγγραφο με το οποίο ακυρώνουν τις απαιτήσεις τους και κάνουν δεκτή την ένσταση. «Μετά την άσκηση αγωγής εναντίον του ΔΕΔΔΗΕ με αίτημα να αναγνωριστεί η ανυπαρξία της οφειλής του και να του επιδικαστεί αποζημίωση για την ηθική βλάβη που υπέστη λόγω καταλογισμού σε αυτόν πράξεων ρευματοκλοπής, η εναγόμενη (ΔΕΔΔΗΕ) έκανε δεκτές τις αντιρρήσεις που είχε ο ενάγων (καταναλωτής) και ακύρωσε την κατ’ αυτού απαίτηση», αναφέρεται στην απόφαση με την οποία αποζημιώθηκε για ηθική βλάβη για τη διακοπή της ηλεκτροδότησης για μία ημέρα.