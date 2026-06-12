Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Νέο πλήγμα υπέστη η Μπλέικ Λάιβλι στη δικαστική διαμάχη της με τον Τζάστιν Μπαλντόνι, καθώς δικαστής απέρριψε το αίτημά της να διεκδικήσει ενδεχομένως δεκάδες εκατομμύρια δολάρια σε πρόσθετες αποζημιώσεις από τον συμπρωταγωνιστή και σκηνοθέτη της στην ταινία «It Ends With Us».

Ο δικαστής Λιούις Λίμαν αποφάνθηκε την Παρασκευή 12 Ιουνίου ότι η 38χρονη ηθοποιός δεν μπορεί να ζητήσει αποζημιώσεις βάσει νόμου της Καλιφόρνιας, ο οποίος θεσπίστηκε για την προστασία όσων προχωρούν σε καταγγελίες για σεξουαλική ανάρμοστη συμπεριφορά.

Advertisement

Advertisement

Σε μια ιδιαίτερα αυστηρή απόφαση 47 σελίδων, την κατηγόρησε ότι επιχείρησε να παρακάμψει τον νόμο και να παραβλέψει τον σκοπό για τον οποίο είχε θεσπιστεί. Εάν η απόφαση του δικαστή ήταν διαφορετική, ο Μπαλντόνι και η εταιρεία παραγωγής του, Wayfarer Studios, θα μπορούσαν να υποχρεωθούν να καταβάλουν δεκάδες εκατομμύρια δολάρια, πέραν των εξόδων που συνδέονται με την υπεράσπιση της υπόθεσης.

Η Λάιβλι, ωστόσο, κατέγραψε και μία δικαστική νίκη, καθώς ο δικαστής Λίμαν έκρινε ότι δικαιούται να αποζημιωθεί για τα έξοδα που σχετίζονται με την αποτυχημένη αγωγή δυσφήμησης ύψους 400 εκατομμυρίων δολαρίων που είχε καταθέσει εναντίον της ο Μπαλντόνι. Το ποσό αυτό θα μπορούσε να ανέλθει σε εκατομμύρια.

Η απόφαση αποτελεί σοβαρό πλήγμα για τη Λάιβλι, η οποία συνέχισε τη διαδικασία κατά του Μπαλντόνι, παρότι οι δύο πλευρές κατέληξαν τον περασμένο μήνα σε συμβιβασμό στη Νέα Υόρκη. Η ηθοποιός διεκδικούσε αποζημιώσεις εξαιτίας της αγωγής δυσφήμησης που είχε καταθέσει εναντίον της ο Μπαλντόνι τον Ιανουάριο του περασμένου έτους και η οποία απορρίφθηκε πέντε μήνες αργότερα.

Τον Απρίλιο, ο δικαστής Λίμαν είχε επίσης απορρίψει το μεγαλύτερο μέρος της υπόθεσης της Λάιβλι, μέσω της οποίας ζητούσε αποζημίωση 160 εκατομμυρίων δολαρίων για απώλεια εισοδήματος και βλάβη της φήμης της.

Ο νόμος που επικαλέστηκε η Λάιβλι στην προσπάθειά της να εξασφαλίσει αποζημίωση από τον Μπαλντόνι είναι το άρθρο 47.1 του Αστικού Κώδικα της Καλιφόρνιας. Πρόκειται για μια νομοθετική διάταξη, η οποία ψηφίστηκε το 2023 στην Καλιφόρνια ως απάντηση στο κίνημα MeToo.

Η διάταξη σχεδιάστηκε για να προστατεύει όσους προχωρούν σε καταγγελίες για σεξουαλική ανάρμοστη συμπεριφορά από εκδικητικές αγωγές δυσφήμησης, καθώς οι νομοθέτες εκτιμούσαν ότι η απειλή μιας δαπανηρής δικαστικής διαδικασίας θα μπορούσε να αποτρέψει τα φερόμενα θύματα από το να μιλήσουν δημόσια.

Advertisement

Ωστόσο, ο δικαστής Λίμαν έκρινε ότι το αίτημα της Λάιβλι «παρακάμπτει διαδικασίες που έχουν σχεδιαστεί για την εύτακτη, δίκαιη και αμερόληπτη επίλυση αστικών αξιώσεων σε ομοσπονδιακό δικαστήριο». Επίσης, ανέφερε ότι επιχειρούσε να εγείρει κατά του Μπαλντόνι και της κινηματογραφικής εταιρείας Wayfarer, που παρήγαγε την ταινία, μια αξίωση η οποία προσομοιάζει σε «κακόβουλη δίωξη ή κατάχρηση δικαστικής διαδικασίας».

Ο δικαστής Λίμαν διαφώνησε με την προοπτική διεξαγωγής μιας διαδικασίας που θα ισοδυναμούσε με μια μικρή δίκη, «χωρίς το όφελος» της προηγούμενης υποβολής αναλυτικών νομικών επιχειρημάτων, όπως συμβαίνει κανονικά. Όπως ανέφερε, ο νόμος «δεν δημιουργεί έναν τρόπο παράκαμψης ολόκληρου του συνόλου των προσεκτικά διαμορφωμένων ομοσπονδιακών δικονομικών κανόνων, οι οποίοι έχουν σχεδιαστεί για να προστατεύουν τα δικαιώματα των διαδίκων».

«Αντιθέτως, θεσπίζει μια περιορισμένη εξαίρεση από τη συνήθη δικαστική διαδικασία, για ένα συγκεκριμένο και στενά καθορισμένο είδος έννομης προστασίας. Οι αντισταθμιστικές και οι τιμωρητικές αποζημιώσεις δεν εμπίπτουν σε αυτή την εξαίρεση», επισήμανε.

Advertisement

Ο δικαστής Λίμαν δήλωσε ότι έκανε δεκτό το αίτημα της Λάιβλι για την κάλυψη των νομικών της εξόδων, καθώς αυτό βρισκόταν «σε πολύ πιο στέρεη νομική βάση». Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι στο παρόν στάδιο δεν αποφάσισε ποιο είναι «το κατάλληλο ύψος των αμοιβών» ούτε πόσα χρήματα θα λάβει η Λάιβλι για τα δικαστικά της έξοδα.

Blake Lively dealt fresh blow as judge rejects bid for massive payout from Justin Baldoni following shock settlement https://t.co/Ao9vrrn2ZO — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) June 12, 2026

Πηγές είπαν στην Daily Mail ότι οι δύο πλευρές έχουν δαπανήσει συνολικά έως και 60 εκατομμύρια δολάρια για ισχυρές νομικές ομάδες. Ωστόσο, οποιαδήποτε κάλυψη εξόδων θα αφορά αποκλειστικά το κόστος υπεράσπισης απέναντι στην αποτυχημένη αγωγή του Μπαλντόνι.

Advertisement

Παρά την απόφαση, η Λάιβλι εξακολουθεί να μπορεί να διεκδικήσει αποζημιώσεις με άλλον τρόπο, όπως υποστήριξε πηγή προσκείμενη στην ηθοποιό. «Η σημερινή απόφαση αφορούσε δικονομικό ζήτημα. Το δικαστήριο αφήνει ανοιχτή τη δυνατότητα διεκδίκησης αποζημιώσεων βάσει του άρθρου 47.1 με άλλα μέσα, όπως μια ανεξάρτητη αγωγή ή μια ανταγωγή, ακόμη και σε ομοσπονδιακό δικαστήριο», δήλωσε η πηγή.

Ένα ακόμη θετικό σημείο της απόφασης για τη Λάιβλι ήταν ότι ο δικαστής δεν διαπίστωσε αποδείξεις κακόβουλης πρόθεσης, ένας νομικός όρος που αφορά την προβολή ενός ψευδούς ισχυρισμού με γνώση ότι είναι αναληθής.

Η απόφαση σημαίνει ουσιαστικά ότι, κατά την κρίση του δικαστή Λίμαν, η Λάιβλι πίστευε πράγματι όσα κατήγγειλε. Η απόφαση του δικαστή Λίμαν θα μπορούσε να σηματοδοτήσει την αρχή του τέλους μιας υπόθεσης που επρόκειτο να οδηγηθεί σε δίκη τον περασμένο μήνα, προτού οι δύο πλευρές καταλήξουν σε συμβιβασμό.

Advertisement

Advertisement