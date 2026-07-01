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Η Αφροδίτη Νέστορα έπεσε θύμα τρομοκρατικής επίθεσης στο σπίτι της στην Θεσσαλονίκη τα ξημερώματα της Τετάρτης (1/7), όπως και άλλα δύο στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.

Η πολιτεύτρια της ΝΔ νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο καθώς υπέστη εγκαύματα από την φωτιά που προκλήθηκε μετά την επίθεση με τα γκαζάκια, ενώ η μητέρα της εισήχθη στην εντατική και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

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Στην πρώτη της αντίδραση μετά το χτύπημα, η Α. Νέστορα τονίζει ότι αυτό που προέχει είναι η υγεία της οικογένειάς της, ενώ σχετικά με την επίθεση, υποστήριξε ότι όσο και αν κάποιοι ενοχλούνται, εκείνη προσωπικά δεν τους φοβάται.

Η ανάρτηση της Αφροδίτης Νέστορα:

«Στις δύσκολες αυτές ώρες που περνάω εγώ και η οικογένειά μου σας ευχαριστώ για τη σκέψη και τη συμπαράστασή σας. Το απάνθρωπο τυφλό τρομοκρατικό χτύπημα στο σπίτι μου, έχει φέρει την οικογένειά μου σε εξαιρετικά δύσκολη θέση, για μένα τώρα προέχει μόνο η υγεία των γονέων μου.



Πολιτικά, όσο και αν κάποιοι ενοχλούνται, προσωπικά δεν τους φοβάμαι, δεν μπορούν να μας τρομοκρατήσουν. Θα συνεχίσω όρθια για την ελεύθερη σκέψη και άποψη και τη δυνατότητά μας να την διατυπώνουμε, τις ιδέες μας, για την κοινωνία, για τη Θεσσαλονίκη».