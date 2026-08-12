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Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν το υπό σημαία Παναμά φορτηγό πλοίο M/V Vela Nova στον Κόλπο του Ομάν, στα Στενά του Ορμούζ, υποστηρίζοντας ότι επιχείρησε να παρακάμψει τον αμερικανικό αποκλεισμό προς το Ιράν.

Όπως ανακοίνωσε η CENTCOM, αμερικανικό ελικόπτερο MH-60 εκτόξευσε δύο πυραύλους Hellfire στο μηχανοστάσιο του πλοίου, αφού προηγουμένως οι αμερικανικές δυνάμεις είχαν αδρανοποιήσει το σύστημα διεύθυνσής του.

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Όπως υποστηρίζει η αμερικανική διοίκηση, η επίθεση πραγματοποιήθηκε αφού το πλήρωμα του Vela Nova αγνόησε επανειλημμένες προειδοποιήσεις από τις αμερικανικές δυνάμεις.

Earlier today, CENTCOM forces disabled the steering gear of Panama-flagged M/V Vela Nova as the cargo vessel attempted to transit the Gulf of Oman and violate the U.S. blockade against Iran by sailing toward an Iranian port.



A U.S. Navy MH-60 helicopter fired two hellfire… pic.twitter.com/hqY1g2Ng8q August 11, 2026

Ως αποτέλεσμα, το πλοίο δεν συνέχισε την πορεία του προς το Ιράν, σύμφωνα με τη CENTCOM, η οποία τονίζει ότι ο αμερικανικός αποκλεισμός παραμένει σε πλήρη ισχύ.

Πρόκειται για το 12ο πλοίο στο οποίο επιτίθενται δυνάμεις των ΗΠΑ αφότου ανακοίνωσαν τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών τον Απρίλιο και το τρίτο αφότου ο αποκλεισμός επιβλήθηκε και πάλι στις 14 Ιουλίου.

Ανακατευθύνθηκαν 55 πλοία – Σε υψηλή ετοιμότητα οι δυνάμεις στη Μέση Ανατολή

Παράλληλα η αμερικανική Κεντρική Διοίκηση ανακοίνωσε ότι, μέχρι τις 11 Αυγούστου, έχει ανακατευθύνει 55 εμπορικά πλοία τα οποία, σύμφωνα με την ίδια, επιχείρησαν να παρακάμψουν τον αποκλεισμό.

Παράλληλα, τρία πλοία έχουν αδρανοποιηθεί, ενώ αμερικανικές δυνάμεις έχουν πραγματοποιήσει δύο νηοψίες.

Η CENTCOM καταλήγει υπογραμμίζοντας ότι οι αμερικανικές δυνάμεις που επιχειρούν στη Μέση Ανατολή βρίσκονται σε υψηλό επίπεδο επιφυλακής και ετοιμότητας, προειδοποιώντας ουσιαστικά ότι είναι έτοιμες να αναλάβουν περαιτέρω δράση.