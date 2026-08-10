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Αν και οι ΗΠΑ αποφεύγουν σε αυτόν το πόλεμο με το Ιράν να δημοσιοποιούν επίσημα στοιχεία νεκρών Αμερικανών στρατιωτών, για να μην αποδυναμώσουν το ηθικό των στρατευμάτων που πολεμούν κάτω από άγνωστες συνθήκες, ο Ντόναλντ Τραμπ, αποφάσισε να ανοίξει το θέμα και να ζητήσει μάλιστα και αποζημιώσεις για τους νεκρούς.

Απαντώντας στις απαιτήσεις της Τεχεράνης να αποζημιωθεί για τις καταστροφές κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής σύγκρουσης των τελευταίων πέντε μηνών από τα Αμερικανικά πλήγματα, ο Τραμπ σε ανάρτησή του αναφέρει, ότι «το ζήτημα των αποζημιώσεων δεν είχε τεθεί από την ιρανική πλευρά σε προηγούμενες συναντήσεις ή διαπραγματεύσεις, χαρακτηρίζει την ιδέα «ενδιαφέρουσα» απαιτώντας αποζημιώσεις από το Ιράν.

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Μάλιστα, όπως αναφέρει, έδωσε εντολή στους εκπροσώπους του να θέτουν το ζήτημα με σαφή τρόπο σε κάθε μελλοντική διαπραγμάτευση με την Τεχεράνη.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Τεχεράνη θα πρέπει να καταβάλει αποζημιώσεις για ανθρώπους που, όπως υποστηρίζει, σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν σοβαρά από αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς και σε συγκρούσεις για τις οποίες θεωρεί υπεύθυνο το Ιράν. Στην ανάρτησή του κάνει ιδιαίτερη αναφορά στον Ιρανό στρατηγό Κασέμ Σουλεϊμανί, υποστηρίζοντας ότι είχε κεντρικό ρόλο στις συγκεκριμένες ενέργειες.

Ο Τραμπ υποστηρίζει ακόμη ότι αποζημιώσεις θα πρέπει να καταβληθούν στις οικογένειες όχι μόνο Αμερικανών στρατιωτών αλλά και Ιρανών διαδηλωτών που, σύμφωνα με τον ίδιο, έχουν σκοτωθεί από το καθεστώς της Τεχεράνης τα τελευταία 50 χρόνια.

Ο Αμερικανός πρόεδρος κάνει λόγο για «εκατοντάδες χιλιάδες αθώους διαδηλωτές» κατά τη διάρκεια των τελευταίων 50 ετών λέγοντας ότι μόνο τους τελευταίους 5 μήνες έχουν σκοτωθεί 52.000 άνθρωποι.