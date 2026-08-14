Ένα 9χρονο αγόρι δέχθηκε επίθεση από σκύλο το βράδυ της Πέμπτης στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης.
Σύμφωνα με πληροφορίες του voria.gr, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν τις 9 το βράδυ στην πλατεία του Ευόσμου, όταν, κάτω από συνθήκες που δεν έχουν διευκρινιστεί, ο σκύλος που κρατούσε με λουρί μια 44χρονη επιτέθηκε στον 9χρονο και τον δάγκωσε στον γοφό.
Στο σημείο κλήθηκε το ΕΚΑΒ και ο ανήλικος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.
Οι αστυνομικοί που ενημερώθηκαν για το περιστατικό προχώρησαν στη σύλληψη της 44χρονης, η οποία είχε την ευθύνη του σκύλου κατά τη στιγμή της επίθεσης.
Μετά από παραγγελία της εισαγγελέως Ποινικής Δίωξης, η 44χρονη αφέθηκε ελεύθερη, ενώ της επιβλήθηκε το προβλεπόμενο διοικητικό πρόστιμο των 300 ευρώ.