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Ένα 9χρονο αγόρι δέχθηκε επίθεση από σκύλο το βράδυ της Πέμπτης στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του voria.gr, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν τις 9 το βράδυ στην πλατεία του Ευόσμου, όταν, κάτω από συνθήκες που δεν έχουν διευκρινιστεί, ο σκύλος που κρατούσε με λουρί μια 44χρονη επιτέθηκε στον 9χρονο και τον δάγκωσε στον γοφό.

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Στο σημείο κλήθηκε το ΕΚΑΒ και ο ανήλικος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Οι αστυνομικοί που ενημερώθηκαν για το περιστατικό προχώρησαν στη σύλληψη της 44χρονης, η οποία είχε την ευθύνη του σκύλου κατά τη στιγμή της επίθεσης.

Μετά από παραγγελία της εισαγγελέως Ποινικής Δίωξης, η 44χρονη αφέθηκε ελεύθερη, ενώ της επιβλήθηκε το προβλεπόμενο διοικητικό πρόστιμο των 300 ευρώ.