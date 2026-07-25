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Για την υπόθεση ταυτοποιήθηκαν συνολικά έξι άτομα, τέσσερις άνδρες και δύο γυναίκες, οι οποίοι κατηγορούνται για απόπειρα ανθρωποκτονίας και βαριά σωματική βλάβη.

Οι τέσσερις άνδρες συνελήφθησαν μετά την έκδοση ενταλμάτων, ενώ ο ένας εξ αυτών κρατείται ήδη σε σωφρονιστικό κατάστημα για άλλη υπόθεση.

Στη δικογραφία περιλαμβάνεται μία δικαστική υπάλληλος, η οποία φέρεται να χρησιμοποίησε τη θέση της για να επηρεάσει την έρευνα προς όφελος των εμπλεκομένων.

Οι έρευνες των αρχών για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης παραμένουν σε εξέλιξη.

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Σημαντικές εξελίξεις καταγράφονται σε μία από τις πιο σοκαριστικές υποθέσεις βίας που είχαν απασχολήσει την Κρήτη, καθώς οι αστυνομικές έρευνες οδήγησαν στην ταυτοποίηση των προσώπων που φέρονται να εμπλέκονται στην αιματηρή επίθεση σε βάρος 69χρονου κτηνοτρόφου.

Έπειτα από πολύμηνη έρευνα, οι αστυνομικές Αρχές φέρονται να προχώρησαν στην εξιχνίαση της υπόθεσης της άγριας επίθεσης που σημειώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2024 σε ποιμνιοστάσιο στο Βιλανδρέδο Ρεθύμνου, με θύμα έναν 69χρονο κτηνοτρόφο, ο οποίος είχε τραυματιστεί σοβαρά, καθώς κατά τη διάρκεια της επίθεσης είχε ακρωτηριαστεί τμήμα της γλώσσας του.

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Στο πλαίσιο της δικογραφίας έχουν ταυτοποιηθεί συνολικά έξι άτομα, τέσσερις άνδρες και δύο γυναίκες, όλοι με καταγωγή από την Κρήτη. Ανάμεσα στα πρόσωπα που φέρονται να εμπλέκονται βρίσκεται και μία δικαστική υπάλληλος, η οποία ερευνάται για τον ρόλο της στην υπόθεση.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η συγκεκριμένη γυναίκα φέρεται να αξιοποίησε την επαγγελματική της θέση, παρέχοντας στοιχεία που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την πορεία της αστυνομικής έρευνας και να ευνοήσουν τους εμπλεκόμενους.

Για τους τέσσερις άνδρες εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης, τα οποία εκτελέστηκαν από τις αστυνομικές Αρχές. Ένας από αυτούς βρίσκεται ήδη στη φυλακή για άλλη σοβαρή ποινική υπόθεση που σχετίζεται με επίθεση σε συγγενικό πρόσωπο του 69χρονου.

Η δεύτερη γυναίκα που περιλαμβάνεται στη δικογραφία δεν έχει συλληφθεί, ενώ οι έρευνες των αρμόδιων Αρχών συνεχίζονται για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και την απόδοση των προβλεπόμενων ποινικών ευθυνών.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας:

«Συνελήφθησαν σήμερα (25.07.2026) σε περιοχή του Δήμου Ρεθύμνου τέσσερις ημεδαποί ηλικίας 42, 52, 55 και 66 ετών σε βάρος των οποίων εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης από τον κ. Ανακριτή Πρωτοδικών Ρεθύμνης για εγκληματική ομάδα, απόπειρα ανθρωποκτονίας, βαριά σωματική βλάβη, Νομοθεσία περί Όπλων.

Ειδικότερα την 06.09.2024 σε περιοχή του Δήμου Ρεθύμνου άγνωστο άτομο εισήλθε στο ποιμνιοστάσιό του 71χρονου με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του και έβαλε εναντίον του με πυροβόλο όπλο τραυματίζοντας τον και προκαλώντας του σωματικές βλάβες.

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Κατόπιν πολύμηνης αστυνομικής έρευνας και προανάκρισης της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου και κατάλληλης αξιοποίησης και αξιολόγησης συλλεχθέντων στοιχείων, εξακριβώθηκε ότι οι ανωτέρω τέσσερις ημεδαποί εμπλέκονται στην εν λόγω υπόθεση.

Σε βάρος τους εκδόθηκαν Εντάλματα Σύλληψης στο πλαίσιο των οποίων σήμερα (25.07.2026) πρωινές ώρες,πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση με συνδρομή της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος Ρεθύμνου και του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Ρεθύμνης κατά τη διάρκεια της οποίας συνελήφθησαν οι ημεδαποί.

Σημειώνεται ότι ο 42χρονος είναι έγκλειστος σε Σωφρονιστικό Κατάστημα Κράτησης για έτερη υπόθεση.

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Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν αρμοδίως.

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου».

Πηγή: neakriti.gr

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