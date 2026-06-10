Credits: STAR - Στιγμιότυπο από την επίθεση που δέχτηκε γυναίκα οδηγός στο Ίλιον

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Ένα απίστευτο περιστατικό έλαβε χώρα την Τρίτη (9/6) σε ένα μικρό στενό στο Ίλιον Αττικής, όταν ένας άνδρας οδηγός απαίτησε από την γυναίκα που μόλις είχε στρίψει από κεντρικό δρόμο να κάνει πίσω και στην συνέχεια ακολούθησε λεκτική αντιπαράθεση, με αποτέλεσμα να της επιτεθεί με μπουνιές.

Η γυναίκα εξήγησε στον άνδρα οδηγό ότι φοβόταν να κάνει πίσω στον κεντρικό δρόμο, ωστόσο εκείνος επέμενε, αναφέροντας ότι είναι «επαγγελματίας οδηγός» και άρα αυτό που της λέει να κάνει είναι το σωστό, διότι το επιτάσσει ο ΚΟΚ.

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Μετά από μία μικρή λογομαχία, ο άνδρας κατεβαίνει από το αυτοκίνητο, πλησιάζει το όχημα της γυναίκας, εντός του οποίου βρισκόταν και το ανήλικο παιδί της, αρχίζοντας να την χτυπάει με μπουνιές.

«Τι κάνεις αγόρι μου;»

Η συγκεκριμένη ένταση προκάλεσε αναστάτωση σε ολόκληρη την γειτονιά στο Ίλιον, με τους κατοίκους να φωνάζουν στον οδηγό προκειμένου να σταματήσει, με τον ίδιο να υποστηρίζει ότι δεν μπορούσε να κάνει πίσω επειδή πέρασε πρόσφατα ένα χειρουργείο και άρα δεν μπορούσε να οδηγήσει καλά.

Άνδρας οδηγός: «Άκουσε με λίγο. Επειδή είμαι επαγγελματίας οδηγός άκου τι λέει ο ΚΟΚ. Στρίβεις, ελέγχεις, μένεις διαγώνια, μένεις διαγώνια, βγάζεις φλας, κρατάς απόσταση ασφαλείας και μετά μπαίνεις. Δεν θα κάνω εγώ 100 μέτρα πίσω», είπε ο άνδρας οδηγός.

Γυναίκα οδηγός: «Δεν είναι 100 μέτρα. Με είδες που στρίβω και άρχισες να επιταχύνεις. Κάνε πίσω να περάσω».

Άνδρας οδηγός: «Δεν κάνω πίσω. Κάνε εσύ πίσω. Είμαι από χειρουργείο, δεν μπορώ να οδηγήσω καλά. Μου έχει κοπεί ο τένοντας».

Γυναίκα οδηγός: «Ας μην ανέβαινες στο τιμόνι τότε». Η συγκεκριμένη φράση έφερε και την αντίδραση του άνδρα οδηγού, ο οποίος πλησίασε απειλητικά την γυναίκα και άρχισε να την χτυπάει, με μία γυναίκα που καθόταν στην θέση του συνοδηγού να αποχωρεί αμέσως μετά την έναρξη του επεισοδίου για άγνωστο λόγο.

Άμεσα έσπευσαν στο σημείο αστυνομικοί, μετά από σχετική καταγγελία, οι οποίοι αξιοποιώντας μαρτυρίες αλλά και στιγμιότυπα από κάμερες ασφαλείας, κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τον άνδρα οδηγό που επιτέθηκε στην γυναίκα μπροστά στο ανήλικο παιδί της.