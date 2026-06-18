Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή του Πειραιά, με πρωταγωνιστή έναν ηλικιωμένο που επιτέθηκε με… τρίαινα κατά δύο ανδρών για μία θέση πάρκινγκ.

Ηλικιωμένος απείλησε με… τρίαινα δύο αδέλφια για μια θέση πάρκινγκ

Ο 77χρονος, το μεσημέρι της Τετάρτης, στη οδό Μπιζανίου, άρχισε να τσακώνεται με δύο αδέλφια, 44 και 38 ετών, με αφορμή μία θέση στάθμευσης έξω από την πολυκατοικία όπου μένει ο 44χρονος.

Advertisement

Advertisement

Ο ηλικιωμένος βγήκε εκτός ελέγχου, άρπαξε μία… τρίαινα και απείλησε τα δύο αδέλφια μπροστά στα μάτια περιοίκων.

Η αστυνομία έσπευσε επί τόπου, τον ακινητοποίησε και τον οδήγησε στο Αστυνομικό Τμήμα Δημοτικού Θεάτρου, όπου συνελήφθη για παράβαση του νόμου περί όπλων και απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης.

Σε βάρος του 77χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για τον ν. Περί Όπλων και απόπειρα σωματικής βλάβης.